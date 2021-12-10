У жителей Якутии украли 20 млн рублей через финансовую пирамиду

В Якутии направили в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении трех местных жительниц. Женщины подозревают в организации финансовой пирамиды, с помощью которой украли больше 20 миллионов рублей у 465 граждан.

"Всего за месяц женщины стали обладательницами престижных автомобилей, дорогостоящей компьютерной техники и других атрибутов роскошной жизни", - рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

По информации следствия, ранее обвиняемые были активными членами другой финансовой пирамиды. За заслуги перед организацией их даже приглашали в Сочи на праздновании юбилея "фирмы", где награждали ценными подарками. В 2019 году пирамида рухнула, и одна из ее бывших "сотрудниц" решила организовать свою.

Уроженка Чурапчинского района предложила двум "коллегам" схему обмана якутян. Им предлагали вложить деньги, а через две недели получить сумму в два раза больше. "Клиентов" заманивали рекламой в социальных сетях и мессенджерах. Желающих обогатиться без усилий оказалось достаточно.

Средства направлялись на счета обвиняемых, которые тратили их на личные нужды. Например, рассчитались с банковским кредитом. В настоящий момент имущество подозреваемых арестовано.

Расследование по уголовному делу завершено, материалы направлены в суд.