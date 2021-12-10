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10.12.2021 09:17
Рубрика: Происшествия

В Бурятии начали проверку после жесткой посадки вертолета

Текст: Ольга Коваль

Доследственную проверку начали сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России после вынужденной посадки вертолета GAR-316B в Кабанском районе Республики Бурятия. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: mohigan / wikimedia.org
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Инцидент произошел утром. Как выяснили следователи, воздушное судно, принадлежащее частному лицу, следовало из села Смоленщина Иркутской области в бурятский поселок Выдрино. Около 10.30 утра вертолет упал в десяти километрах от берега реки Снежной. На борту винтокрылой машины находился один пилот, он не пострадал. Воздушное судно частично разрушено.

"Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что причиной ЧП могло стать попадание вертолета в вихревое кольцо.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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