В Бурятии начали проверку после жесткой посадки вертолета

Доследственную проверку начали сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России после вынужденной посадки вертолета GAR-316B в Кабанском районе Республики Бурятия. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел утром. Как выяснили следователи, воздушное судно, принадлежащее частному лицу, следовало из села Смоленщина Иркутской области в бурятский поселок Выдрино. Около 10.30 утра вертолет упал в десяти километрах от берега реки Снежной. На борту винтокрылой машины находился один пилот, он не пострадал. Воздушное судно частично разрушено.

"Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что причиной ЧП могло стать попадание вертолета в вихревое кольцо.