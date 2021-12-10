В Бурятии вблизи Северомуйского тоннеля произошло землетрясение

В полдень 10 декабря в Муйском районе Бурятии сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков располагался в 27 километрах к юго-западу от поселка Северомуйск. Рядом с этим населенным пунктом находится железнодорожный тоннель Байкало-Амурской магистрали - самый длинный в России (15 343 метра).

По данным спасателей, к разрушениям землетрясение не привело. Никто из местных жителей его не ощутил.