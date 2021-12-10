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10.12.2021 06:04
Рубрика: Общество

По Чите начал курсировать новогодний автобус

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Пресс-служба администрации Читы Фото: Пресс-служба администрации Читы
Фото: Пресс-служба администрации Читы

По столице Забайкалья начал ездить новогодний автобус. Он курсирует по маршруту N17 (ГРЭС - Верхоленская).

Фото: iStock
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Машина красного цвета с праздничными поздравительными надписями, снежинками и цифрами 2022 заметно выделяется на фоне остального транспорта. Особенно эффектно автобус выглядит ночью, когда в темноте на нем сверкают гирлянды.

"Машина призвана создавать праздничное новогоднее настроение читинцам и гостям города", - рассказали в администрации Читы.

По улицам города также колесит новогодний троллейбус.

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