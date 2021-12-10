По Чите начал курсировать новогодний автобус

По столице Забайкалья начал ездить новогодний автобус. Он курсирует по маршруту N17 (ГРЭС - Верхоленская).

Машина красного цвета с праздничными поздравительными надписями, снежинками и цифрами 2022 заметно выделяется на фоне остального транспорта. Особенно эффектно автобус выглядит ночью, когда в темноте на нем сверкают гирлянды.

"Машина призвана создавать праздничное новогоднее настроение читинцам и гостям города", - рассказали в администрации Читы.

По улицам города также колесит новогодний троллейбус.