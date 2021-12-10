В ДТП в Приморье погибли два человека

Два человека погибли в автомобильной аварии, произошедшей на 72-м километре автодороги Михайловка - Турий Рог в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Известно, что что 52-летний мужчина за рулем автомобиля ехал из села Хороль в Камень-Рыболов и не справился с управлением. Машина съехала с трассы и опрокинулась.

Кроме шофера в авто находились еще четыре человека. В результате ДТП 41-летняя женщина и 63-летний мужчина получили травмы, от которых скончались на месте до приезда врачей. Самого водителя и еще двух пассажиров доставили в больницу.

Известно, что стаж водителя - 28 лет. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку обстоятельств ДТП. Назначены экспертизы.