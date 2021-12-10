В Хабаровском крае ужесточили антиковидные ограничения

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре ужесточили ограничения из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации по COVID-19. Прирост заболевших коронавирусом в этих населенных пунктах ежедневно составляет более 300 человек.

В связи с этим власти вводят новые антиковидные требования. Как сообщается на сайте правительства Хабаровского края, с сегодняшнего дня и до 6 февраля 2022 года невакцинированные студенты средних специальных учреждений Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре старше 18 лет переводятся на дистанционное обучение.

С 15 по 30 декабря работодатели в городах должны перевести на "удаленку" не менее 30 процентов сотрудников. На этот же период организациям, оказывающим финансовые и социальные услуги, центрам соцподдержки и социального обслуживания населения, а также непродовольственным магазинам рекомендовали работать с 11:00 до 20:00, чтобы разгрузить пассажиропоток в часы-пик.

С 15 декабря сотрудники учреждений, подведомственных органам исполнительной власти края и местного самоуправления, должны иметь QR-коды привитого от коронавируса.

С этого же дня невакцинированным пенсионерам старше 60 лет в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре не будут начислять компенсацию льготного проезда на транспорте.

С 10 декабря приостанавливается плановая диспансеризация, медицинские профосмотры, а также дни здорового ребенка в поликлиниках.

С середины декабря отменяются массовые мероприятия, кроме указанных в предыдущих постановлениях регионального правительства. Религиозные разрешены при заполняемости храмов не более чем на половину.

С 15 декабря до наступления Нового года закрываются детские учреждения дополнительного образования. До 10 января приостанавливается работа детских игровых комнат, аттракционов в закрытых помещениях, аниматоров в торговых центрах.

С 27 декабря школьники Хабаровска и Комсомольска уходят на каникулы. Новогодние утренники состоятся, но родителей допустят на них только при наличии QR-кода.

Справка "РГ"

Сейчас в крае от коронавируса лечатся более 12 тысяч человек, свыше 1500 нуждаются в ежедневной кислородной поддержке. С начала пандемии ковидом переболели почти 115 тысяч жителей, умерли 1106 человек.