Во Владивостоке мужчина пойдет под суд за нападение на фельдшера

СУ СК по Приморскому краю завершило расследование уголовного дела 44-летнего мужчины, которого обвиняют в покушении на убийство, сообщается на сайте ведомства.

По версии правоохранителей, 7 июня обвиняемый, находясь у себя дома в нетрезвом виде, напал с ножом на фельдшера выездной психиатрической бригады. Он пытался ударить врача в живот, но тот сумел блокировать удар медицинским ящиком. При этом вызванная бригада изначально должна была оказать дебоширу помощь.

"Обвиняемый выронил нож из рук и умысел на убийство не был доведен до конца по независящим от фигуранта обстоятельствам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Обвинение утверждено, дело передано в суд.