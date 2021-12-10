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10.12.2021 10:05
Рубрика: Общество

Жительница Якутии родила четырнадцатого ребенка

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Мария Васильева/ЯСИА Фото: Мария Васильева/ЯСИА
Фото: Мария Васильева/ЯСИА

Жительница села Сырдах Тулагино-Кильдямского наслега Якутии Айталина Максимова родила 14-го ребенка. Сейчас у женщины и ее мужа Сергея восемь сыновей и шесть дочерей.

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Как призналась якутянка, она всегда мечтала о большой семье, ведь и сама росла в многодетной семье. Правда последняя беременность стала для нее неожиданностью.

"Старшая дочка сказала, какая милая девочка, поэтому назвали Миланой", - рассказала Айталина ЯСИА.

В Перинатальном центре Республиканской клинической больницы, где появилась на свет маленькая Милана, многодетную мать уже знают.

"Предыдущие ее роды, чуть больше года назад, мы тоже принимали здесь. Сейчас у мамочки здоровье хорошее, еще одного ребенка она точно может себе позволить", - отметила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии РКБ Данара Донская.

С рождением ребенка родителей поздравили председатель постоянного комитета Государственного Собрания Якутии по делам семьи и детства Алена Атласова, заместитель министра труда и социального развития Афанасий Постников и заместитель главы города Якутска Руслан Тимофеев. Семье подарили кухонную утварь, набор для новорожденной малышки, кроватку и сертификат на 100 тысяч рублей.

Кроме того, Айталине Максимовой вручили нагрудный знак за вклад в развитие семейной политики.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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