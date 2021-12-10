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10.12.2021 18:31
Рубрика: Происшествия

Кировчанка отдала аферистам 1,4 млн, чтобы "закрыть кредитный потенциал"

Текст: Оксана Ильина

Жительница Кирова отдала мошенникам все свои сбережения, чтобы "закрыть кредитный потенциал". О новом способе мошенничества рассказали в УМВД России по Кирову. К ним обратилась 50-летняя женщина, заявившая, что перевела неизвестным 1 миллион 400 тысяч рублей и хотела перевести еще полтора миллиона, но деньги закончились.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Как сообщили в полиции, в начале декабря кировчанке позвонил мужчина, представившийся сотрудником МВД. Он заявил, что зафиксировал подозрительную операцию по ее банковской карте, а затем переключил на работника банка, которому хозяйка счета предоставила всю информацию о своих вкладах.

Тогда ей посоветовали перевести деньги на специальный счёт, чтобы закрыть "кредитный потенциал". Кировчанка сняла 900 тысяч и отправила их на указанные номера телефонов, затем повторила операцию еще на 500 тысяч. Позже ее просили сделать новый один перевод, но средств у потерпевшей больше не оказалось. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Участник похожей истории тоже чуть было не остался без денег. 61-летнему кировчанину позвонили из ФСБ, и сообщили о подозрительных транзакциях. Затем потребовали срочно взять в кредит 800 тысяч, чтобы потом перевести их на "безопасный" счет. Но в этом случае информацию оперативно получили настоящие сотрудники МВД, в банке они отговорили мужчину от оформления займа.

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