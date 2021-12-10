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10.12.2021 16:57
Рубрика: Власть

НОЦ "Инженерия будущего" принял участие в "ВУЗПРОМЭКСПО-2021"

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
С 8 по 10 декабря в рамках Года науки и технологий состоялась ежегодная национальная выставка "ВУЗПРОМЭКСПО-2021".
Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"

Выставку организует Министерство науки и высшего образования РФ - с целью демонстрации достижений российской науки и построения эффективных коммуникаций между научно-образовательным сообществом, государством и бизнесом.

Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
Ученые НОЦ "Инженерия будущего" награждены премией имени Юрия Гагарина

На выставке были показаны самые последние научно-технологические разработки ведущих российских университетов, подведены итоги исполнения национального проекта "Наука и университеты", определены векторы дальнейшей реализации программы "Приоритет 2030".

Научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего" показал свои научно-технологические разработки и принял участие в экспозиционной и деловой программе. Программа НОЦ включала различные дискуссионные площадки и круглые столы, на которых собрались участники из регионов-соинициаторов НОЦ.

В дискуссиях по образовательным трекам и научно-технологическому развитию приняли участие федеральные эксперты, а также инженеры-конструкторы и руководители ведущих холдингов, корпораций и представители СПбПУ, МГТУ им. Баумана, БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова.

Кстати

8 декабря на выставке "ВУЗПРОМЭКСПО-2021" состоялось первое заседание координационного совета по Молодежному НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего". Заседание прошло под председательством Елены Шмелевой, руководителя образовательного центра "Сириус", сопредседателя Общероссийского народного фронта, члена президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию, возглавившей Координационный совет по молодежному НОЦ по предложению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Модератором заседания выступила советник губернатора Самарской области, генеральный директор АНО "Институт регионального развития" - управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" Ольга Михеева.

Подробнее можно прочитать в телеграмм-канале НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".

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