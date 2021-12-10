Обвиняемого по делу о взятке адвоката экстрадируют из Испании в Россию

Следственный комитет объявил, что в Испании задержан и уже экстрадируется в Россию бывший адвокат Алексей Пригода, являющийся одним из фигурантов по делу о крупной взятке.

Против данного гражданина еще в декабре 2015 года Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело. Вторым фигурантом был Владимир Овчинников, который с 2011 года по 2013 год занимал должность военного прокурора Уфимского гарнизона, а третьим - Вячеслав Болло, бывший начальник федерального государственного учреждения "Уфимская квартирно-эксплуатационная часть района". Само уголовное дело расследуется по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Адвокат в январе 2016 года сбежал от следствия в Испанию. Тогда же на родине юристу заочно предъявили обвинение, и он был объявлен в международный розыск. Суд заочно отправил Пригоду в СИЗО.

В 2017 году защитника задержали в Испании, однако выпустили под залог, и он снова скрылся. Повторно органы правопорядка королевства арестовали Пригоду в феврале этого года и после получения материалов от российского следствия согласились его экстрадировать.

В 2011 году ФГУ "Уфимская КЭЧ района" заключило с ООО "Группа компаний СУ-10" два договора аренды земельных участков в Уфе общей площадью 133 тысяч квадратных метров, в соответствии с которыми коммерческая организация получила право использовать их для строительства многоэтажных домов с последующей продажей недвижимости.

Эти участки были в федеральной собственности и на праве постоянного (бессрочного) пользования у Минобороны России. А Болло не обладал полномочиями по их передаче в аренду. Овчинников, зная об этом нарушении закона, его не пресек. За все эти действия и бездействие генеральный директор ООО "Группа компаний СУ-10" Валерий Мансуров пообещал заплатить 140 млн рублей.

Мансуров для придания видимости законности получения взятки заключил с Пригодой два фиктивных договора на "оказание юридических услуг" стоимостью 140 млн рублей. По этим договорам адвокат должен был провести весь комплекс работ по разработке документации по освоению этих земельных участков, провести необходимые согласования, подписать договора и урегулировать все прочие детали.

С февраля по август 2012 года Мансуров перечислил Пригоде больше 16,4 млн рублей, которые тот разделил с Овчинниковым и Болло. На протяжении последующих двух лет генеральный директор строительной компании передал членам этой преступной группы еще более 97 млн рублей, полученных им от продажи квартир в построенных домах. Оставшуюся сумму взятки в размере больше 26 млн рублей они не получили, поскольку началась проверка законности использования ООО "Группа компаний СУ-10" участков, находящихся в федеральной собственности.

За время пока Пригода бегал от следствия, адвокатская палата Башкирии, членом которой он был, приняла решение об его исключении.

Уголовное дело против Овчинникова было прекращено в связи с его смертью. Решением суда Болло признан виновным и осужден на 11 лет, однако из-за болезни суд освободил его от отбывания срока. Фигуранту также запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года. Уголовное преследование Мансурова прекращено в связи с его раскаянием. Прокуратура согласилась с принятым решением.