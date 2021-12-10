Обвиняемого по делу о взятке адвоката экстрадируют из Испании в Россию

Новости

Москва "встала" в 9-балльных пробках 17:44
Германия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков 17:37
Часть россиян в январе получит пенсию досрочно 17:35
Рябков назвал неэффективными санкции США против РФ 17:30
На Алтае застрелили мужчину, напавшего на полицейского 17:19
Песков прокомментировал полемику Путина с Сокуровым 16:59
Миронов направил в правительство инициативу о 13-й пенсии 16:52
Росстат зафиксировал рост цен на сотовую связь 16:51
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 73,5% 16:36
В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 72,2% 16:29
Куба планирует совместное с Россией исследование вакцин от COVID-19 16:21
Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира за 2021 год 16:16
Maserati попал в крупное ДТП на Садовом кольце Москвы 16:13
Невеста Ассанжа рассказала о планах оспорить его экстрадицию в США 16:12
Бастрыкин возбудил дело против судьи Воронежского областного суда Козиевой 16:10
Новак рассказал о предотвращении возможного коллапса на рынке нефти 16:06
МИД РФ: Россия прорабатывает ответные меры на возможные санкции США 16:04
СК прокомментировал приговор по уголовному делу о похищении и убийстве 16:04
В Роспотребнадзоре признали право Wildberries на платный возврат товара 16:04
Журналисты призвали Байдена прекратить преследование Ассанжа 15:55
"Круг добра" обеспечит больных детей самым дорогим в мире лекарством 15:55
МИД РФ: В диалоге с США сложилась нездоровая ситуация 15:49
Банк России указал на главные недостатки криптовалют 15:49
Матвиенко предложила найти общие подходы к внесению регионами законопроектов в ГД 15:44
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 55,7% 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 17:14
Рубрика: Происшествия

Обвиняемого по делу о взятке адвоката экстрадируют из Испании в Россию

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет объявил, что в Испании задержан и уже экстрадируется в Россию бывший адвокат Алексей Пригода, являющийся одним из фигурантов по делу о крупной взятке.

Против данного гражданина еще в декабре 2015 года Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело. Вторым фигурантом был Владимир Овчинников, который с 2011 года по 2013 год занимал должность военного прокурора Уфимского гарнизона, а третьим - Вячеслав Болло, бывший начальник федерального государственного учреждения "Уфимская квартирно-эксплуатационная часть района". Само уголовное дело расследуется по статье о получении взятки в особо крупном размере.

В Томске арестовали адвоката, обвиняемого в крупном мошенничестве

Адвокат в январе 2016 года сбежал от следствия в Испанию. Тогда же на родине юристу заочно предъявили обвинение, и он был объявлен в международный розыск. Суд заочно отправил Пригоду в СИЗО.

В 2017 году защитника задержали в Испании, однако выпустили под залог, и он снова скрылся. Повторно органы правопорядка королевства арестовали Пригоду в феврале этого года и после получения материалов от российского следствия согласились его экстрадировать.

В 2011 году ФГУ "Уфимская КЭЧ района" заключило с ООО "Группа компаний СУ-10" два договора аренды земельных участков в Уфе общей площадью 133 тысяч квадратных метров, в соответствии с которыми коммерческая организация получила право использовать их для строительства многоэтажных домов с последующей продажей недвижимости.

Эти участки были в федеральной собственности и на праве постоянного (бессрочного) пользования у Минобороны России. А Болло не обладал полномочиями по их передаче в аренду. Овчинников, зная об этом нарушении закона, его не пресек. За все эти действия и бездействие генеральный директор ООО "Группа компаний СУ-10" Валерий Мансуров пообещал заплатить 140 млн рублей.

Мансуров для придания видимости законности получения взятки заключил с Пригодой два фиктивных договора на "оказание юридических услуг" стоимостью 140 млн рублей. По этим договорам адвокат должен был провести весь комплекс работ по разработке документации по освоению этих земельных участков, провести необходимые согласования, подписать договора и урегулировать все прочие детали.

В Россию из Марокко экстрадировали конокрада, который 6 лет был в бегах

С февраля по август 2012 года Мансуров перечислил Пригоде больше 16,4 млн рублей, которые тот разделил с Овчинниковым и Болло. На протяжении последующих двух лет генеральный директор строительной компании передал членам этой преступной группы еще более 97 млн рублей, полученных им от продажи квартир в построенных домах. Оставшуюся сумму взятки в размере больше 26 млн рублей они не получили, поскольку началась проверка законности использования ООО "Группа компаний СУ-10" участков, находящихся в федеральной собственности.

За время пока Пригода бегал от следствия, адвокатская палата Башкирии, членом которой он был, приняла решение об его исключении.

Уголовное дело против Овчинникова было прекращено в связи с его смертью. Решением суда Болло признан виновным и осужден на 11 лет, однако из-за болезни суд освободил его от отбывания срока. Фигуранту также запрещено  занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года. Уголовное преследование Мансурова прекращено в связи с его раскаянием. Прокуратура согласилась с принятым решением.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Песков: Провокации в Керченском проливе могут привести к серьезным последствиям
ФАС ожидает снижения темпов роста цен на бензин до конца года
Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х
Видеотрансляция: Итоговое заседание "Конгресса молодых ученых"
Стали известны подробности гибели депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова
Почему начали процветать треш-блоги
Как защитить себя от интернет-мошенников