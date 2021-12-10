Оренбургские газодобытчики открыли 4 медпункта на удаленных объектах

Четыре новых медицинских пункта запустила в эксплуатацию компания "Газпром добыча Оренбург". Они заработали на удаленных производственных объектах: трех установках комплексной подготовки газа и на дожимной компрессорной станции.

В новых медпунктах проводятся предрейсовый и предсменный осмотры работников. Контроль состояния здоровья необходим для персонала, задействованного в выполнении опасных видов работ.

Ввод в эксплуатацию медпунктов позволяет оперативно оказать первую помощь в случае возникновении ситуаций, угрожающих здоровью работников, а также выполнять мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Блочно-комплектные медицинские пункты отвечают лицензионным требованиям и имеют высокую степень автономности: в случае аварийного отключения системы жизнеобеспечения эти объекты могут работать на собственных ресурсах до нескольких суток.

Как сообщила пресс-служба компании, реализация этого проекта позволяет в комплексе обеспечить решение ряда приоритетных производственных задач по обеспечению безопасности, охране здоровья и предупреждению профессиональных заболеваний сотрудников.