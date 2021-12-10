Праздничный поезд Деда Мороза прибыл в Нижний Новгород

Праздничный поезд Деда Мороза выехал из Великого Устюга 5 декабря и прибыл в Нижний Новгород.

Этот особый поезд, ведомый настоящим локомотивом 1953 года постройки, заедет в 36 городов России, 31 декабря он будет в Сочи и завершит свой вояж в Великом Устюге 13 января.

В Нижнем Новгороде, ставшем в этом году Новогодней столицей России, поезд встречали десятки детей с родителями. Эти счастливчики успели купить билет (закончились они уже в ноябре), дающий возможность пройти новогодний квест в вагоне-резиденции Деда Мороза и право на личную встречу с ним. Деда Мороза со Снегурочкой, снеговиками и снежинками приветствовали символы 800-летия Нижнего Новгорода - олененок Гор и дятел НиНо.

Детей развлекали научным шоу с экспериментами и квестом, а родителям, кажется, больше пришлись по вкусу новогодние фото-зоны, праздничный ретро-ресторан и лавка с сувенирами из Великого Устюга и Костромы.

В Новогодней столице 2021 года поезд простоит до 17.20, затем отправится в Киров.