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10.12.2021 16:00
Рубрика: Общество

Праздничный поезд Деда Мороза прибыл в Нижний Новгород

Текст: Антон Дерябин
Фото: Николай Нестеренко Фото: Николай Нестеренко
Фото: Николай Нестеренко

Праздничный поезд Деда Мороза выехал из Великого Устюга 5 декабря и прибыл в Нижний Новгород.

Фото: Мария Волкова
Новогодняя столица России откроется для праздника 11 декабря

Этот особый поезд, ведомый настоящим локомотивом 1953 года постройки, заедет в 36 городов России, 31 декабря он будет в Сочи и завершит свой вояж в Великом Устюге 13 января.

В Нижнем Новгороде, ставшем в этом году Новогодней столицей России, поезд встречали десятки детей с родителями. Эти счастливчики успели купить билет (закончились они уже в ноябре), дающий возможность пройти новогодний квест в вагоне-резиденции Деда Мороза и право на личную встречу с ним. Деда Мороза со Снегурочкой, снеговиками и снежинками приветствовали символы 800-летия Нижнего Новгорода - олененок Гор и дятел НиНо.

Детей развлекали научным шоу с экспериментами и квестом, а родителям, кажется, больше пришлись по вкусу новогодние фото-зоны, праздничный ретро-ресторан и лавка с сувенирами из Великого Устюга и Костромы.

В Новогодней столице 2021 года поезд простоит до 17.20, затем отправится в Киров.

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