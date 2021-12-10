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10.12.2021 16:06
Рубрика: Общество

Ученые разработали тренажер для лечения нарушений обоняния при COVID-19

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Фото: СамГМУ Фото: СамГМУ
Фото: СамГМУ

Ученые Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) представили на выставке "Здравоохранение-2021" комплекс ReviSmell, который предназначен для диагностики нарушений обоняния при COVID-19 и его реабилитации.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Как сообщили в пресс-службе вуза, лечение с помощью тренажера основано на вдыхании ароматических веществ с применением возможностей виртуальной реальности. Таким образом идет активация обонятельного рецептора, реконструкция нейронных связей и улучшение "обонятельной" памяти.

- Человек с помощью VR-очков погружается в виртуальную реальность, где представлен сценарий: он гуляет по дендрарию, ему подаются различные ароматы, и цель пациента - узнавать их, - рассказала заведующая кафедрой оториноларингологии СамГМУ Татьяна Владимирова. - Обонятельные расстройства - частый симптом COVID-19, поэтому пациентов, обращающихся за помощью, стало много. Сегодня готовых решений нет, обычно им предлагают просто вдыхать ароматические масла дома. Мы пошли дальше и создали собственную разработку, которая направлена не только на то, чтобы вдыхать аромат, но и на тренировку памяти.

По словам руководителя проектов в СамГМУ Артема Морева, главная особенность ReviSmell в том, что в процессе диагностики и реабилитации идет воздействие на несколько рецепторов одновременно за счет сочетания обонятельной стимуляции и виртуального сценария.

- В состав аппаратно-программного комплекса входит пневматическое устройство подачи ароматических веществ, концентрацию которых можно регулировать, а также специальное программное обеспечение - оно отвечает за управление подачей ароматической смеси и визуализации образов для вовлечения пациента, - рассказал Артем Морев.

Ученые уже опробовали аппарат при лечении пациентов с ковидом в Клиниках СамГМУ.

- Результаты вселяют уверенность, что внедрение в практическое здравоохранение позволит успешно справляться с обонятельными нарушениями, - отметила Татьяна Владимирова.

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