УГАТУ начинает перепись своих выпускников

- Мы прекрасно понимаем, что не сможем собрать вместе всех выпускников университета, но в наших силах стать ближе и лучше узнать друг друга. В проекте переписи населения УГАТУ мы хотим воссоздать живую историю вуза, увидеть ее глазами участников, почувствовать дух эпохи через призму восприятия нескольких поколений, - сказал ректор УГАТУ Сергей Новиков.

К каждому юбилею Уфимский государственный авиационный технический университет выпускает книги, где подробно излагается история УГАТУ, биографии знаменитых выпускников: выдающихся ученых, преподавателей, организаторов науки, высшей школы и производства. В этом году книга тоже будет, пообещал ректор университета. А новый проект поможет найти и объединить всех бывших студентов УГАТУ, чтобы они могли встретиться, поздравить сокурсников и выразить признательность своим преподавателям и наставникам.

Сергей Новиков рассказал историю студенческого братства легендарной "сотки", так в вузе называли экспериментальную группу АД-100 (специальность "Авиационные двигатели", выпуск 1971 года), которая состояла из одних золотых медалистов.

Фото: Управление медиакоммуникаций УГАТУ

- Для этой группы была разработана специальная программа с углубленным изучением ряда технических дисциплин. И треть группы получила красные дипломы. Ныне это уважаемые профессора, руководители и ведущие специалисты предприятий, военнослужащие, общественные деятели. Семь выпускников трудятся в УГАТУ, другие живут и работают вдали от Уфы. Но вот уже 50 лет они ежегодно собираются под крылом самолета на университетской площади, - отметил ректор.

По его словам, новый проект поможет объединить всех, кто связан с УГАТУ, в дружную семью, чтобы вместе радоваться успехам и поделиться планами на будущее.

- Я призываю всех выпускников к участию в переписи населения УАИ-УГАТУ - так вы впишете свою яркую историю в летопись нашей alma mater! - сказал Сергей Новиков.

Кстати, выпускники УГАТУ с энтузиазмом поддержали проект.

- Идея классная! Если благодаря вашей "кнопке" мы найдем своих студенческих друзей - это будет потрясающе. При современных технических возможностях мы сможет пообщаться, даже если живем на разных континентах. Авиационники, вместе - мы сила! - отметили выпускники УГАТУ.