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10.12.2021 14:17
Рубрика: Общество

УГАТУ начинает перепись своих выпускников

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Уфимский государственный авиационный технический университет к 90-летнему юбилею запускает масштабный проект для своих выпускников "Перепись населения УГАТУ". Как отметили в университете, главная цель проекта - объединить людей, получивших образование и путевку в жизнь в УГАТУ и Уфимском авиационном институте (так вуз назывался раньше).
Фото: Управление медиакоммуникаций УГАТУ Фото: Управление медиакоммуникаций УГАТУ
Фото: Управление медиакоммуникаций УГАТУ

- Мы прекрасно понимаем, что не сможем собрать вместе всех выпускников университета, но в наших силах стать ближе и лучше узнать друг друга. В проекте переписи населения УГАТУ мы хотим воссоздать живую историю вуза, увидеть ее глазами участников, почувствовать дух эпохи через призму восприятия нескольких поколений, - сказал ректор УГАТУ Сергей Новиков.

Фото: Управление медиакоммуникаций УГАТУ
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К каждому юбилею Уфимский государственный авиационный технический университет выпускает книги, где подробно излагается история УГАТУ, биографии знаменитых выпускников: выдающихся ученых, преподавателей, организаторов науки, высшей школы и производства. В этом году книга тоже будет, пообещал ректор университета. А новый проект поможет найти и объединить всех бывших студентов УГАТУ, чтобы они могли встретиться, поздравить сокурсников и выразить признательность своим преподавателям и наставникам.

Сергей Новиков рассказал историю студенческого братства легендарной "сотки", так в вузе называли экспериментальную группу АД-100 (специальность "Авиационные двигатели", выпуск 1971 года), которая состояла из одних золотых медалистов.

Фото: Управление медиакоммуникаций УГАТУ

- Для этой группы была разработана специальная программа с углубленным изучением ряда технических дисциплин. И треть группы получила красные дипломы. Ныне это уважаемые профессора, руководители и ведущие специалисты предприятий, военнослужащие, общественные деятели. Семь выпускников трудятся в УГАТУ, другие живут и работают вдали от Уфы. Но вот уже 50 лет они ежегодно собираются под крылом самолета на университетской площади, - отметил ректор.

Фото: Управление медиакоммуникаций УГАТУ
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По его словам, новый проект поможет объединить всех, кто связан с УГАТУ, в дружную семью, чтобы вместе радоваться успехам и поделиться планами на будущее.

- Я призываю всех выпускников к участию в переписи населения УАИ-УГАТУ - так вы впишете свою яркую историю в летопись нашей alma mater! - сказал Сергей Новиков.

Кстати, выпускники УГАТУ с энтузиазмом поддержали проект.

- Идея классная! Если благодаря вашей "кнопке" мы найдем своих студенческих друзей - это будет потрясающе. При современных технических возможностях мы сможет пообщаться, даже если живем на разных континентах. Авиационники, вместе - мы сила! - отметили выпускники УГАТУ.

Фото: Управление медиакоммуникаций УГАТУ
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