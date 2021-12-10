УГАТУ презентовал инновационные проекты на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2021

Передовые разработки ученых Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ) представлены на VIII ежегодной национальной выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2021 в Сочи, которая проходит в парке науки и искусства "Сириус". В состав делегации Республики Башкортостан вошли ректор УГАТУ Сергей Новиков, руководитель лабораторий на базе УГАТУ металлов и сплавов при экстремальных воздействиях Елена Корзникова и младший научный сотрудник кафедры электромеханики УГАТУ Антон Меднов.

- Эти дни мы вместе с коллегами по Евразийскому НОЦ работаем в Сочи. Здесь проходят два масштабных мероприятия, завершающие Год науки и технологий - Конгресс молодых ученых и выставка ВУЗПРОМЭКСПО-2021. На площадке "Сириуса" собрались лучшие вузы и научные организации страны, представлено более 350 новейших разработок, среди которых три наших. В экспозиционной зоне УГАТУ было много высоких гостей, проявивших интерес к разработкам вуза и дали им высокую оценку, - рассказал ректор УГАТУ Сергей Новиков.

Напомним, УГАТУ - участник Евразийского научно-образовательного центра и реализует в его рамках пять технологических проектов. Поэтому на ВУЗПРОМЭКСПО-2021 в Сочи разработки УГАТУ были представлены на объединенном выставочном стенде Башкортостана вместе с другими прорывными технологическими проектами Евразийского НОЦ.

Так, ученые УГАТУ продемонстрировали стартер-генератор с возможностью интеграции на вал авиационного газотурбинного двигателя истребителей поколения 6. Его главное преимущество - высокомощный, высокооборотный генератор прямого привода от газотурбинного двигателя с характеристиками выше мирового уровня, повышенной эффективности и минимальными удельными показателями. Как отметил ректор УГАТУ Сергей Новиков, подобные технологии внедряются университетом в системы беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Управление медиакоммуникаций УГАТУ

Еще один уникальный проект УГАТУ, представленный в Сочи", - технология получения биомиметических ("живых") покрытий для постоянных имплантатов. Ученые университета создали композиционные покрытия, имитирующие структуру и свойства человеческой кости на дентальных и ортопедических имплантатах из титана и нанотитана. Эта разработка позволяет на 20-30 процентов повысить биосовместимость и на 30-40 процентов улучшить антибактериальные свойства материала. Такие имплантаты имитируют структуру человеческой кости и могут интегрироваться с ней без воспаления и отторжения организмом. Сейчас ведутся доклинические испытания

- Эти разработки сейчас очень актуальны, так как отечественная система здравоохранения вынуждена большую часть имплантов закупать за рубежом по высокой стоимости, - отметил ректор УГАТУ Сергей Новиков.

Также на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2021 представлены созданные учеными УГАТУ наноструктурированные композиционные многослойные покрытия. Как уточнили в управлении медиакоммуникаций УГАТУ, по сути это ионно-имплантационные и вакуумно-плазменные технологии упрочнения и защиты поверхности. Они позволяют получать многокомпонентные покрытия с высокими показателями механических свойств на металлах и композитах. Благодаря этой разработке износостойкость увеличивается в три и более раза. Применять эту технологию можно в деталях и узлах современных газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения.

- Наша цель - не только подготовка квалифицированных кадров под задачи производства. Важной составляющей высокой квалификации будущих специалистов является их становление в рамках развития фронтирных направлений науки. С этим багажом новых знаний они должны приходить на производство и предлагать современные решения, ноу-хау и разработки, способствующие обновлению экономики в контексте актуального развития науки, - отметил Сергей Новиков, презентуя УГАТУ на онлайн-сессии "Год науки и технологий - организации сектора генерации знаний как провайдеры инновационных технологических решений в 2021 году" в рамках ВУЗПРОМЭКСПО-2021.

Также ректор УГАТУ подчеркнул, что широкие возможности для реализации самых смелых научных проектов университету дает участие в деятельности Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня Республики Башкортостан.

- Важнейшая функция НОЦ - это координация взаимодействия вузов и научных организаций республики. Мы знаем, кто из наших ученых какими исследованиями занимается, в какой научной сфере, но до организации НОЦ редко взаимодействовали, чаще конкурировали. Теперь мы работаем в единой структуре центра, вместе развиваем науку и продвигаем наши разработки на общероссийский и международный уровень, - подчеркнул Сергей Новиков.

Справка "РГ"

Ежегодная национальная выставка "ВУЗПРОМЭКСПО" - ключевое мероприятие Министерства науки и высшего образования РФ, цель которого продемонстрировать достижения российской науки и построения эффективных коммуникаций между научно-образовательным сообществом, государством и бизнесом.