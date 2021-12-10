В Башкирии в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Днем 10 ноября в Стерлитамакском районе в аварию попал пассажирский автобус.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Башкирии, по предварительным данным автобус ГАЗель NEXT, направлявшийся с 10 пассажирами в Уфу, наехал на остановившийся автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали водителя автобуса, пассажиры вышли из него самостоятельно.

В результате аварии пострадали шесть человек. Их отвезли в больницу Стерлитамака. После оказания медпомощи четырех отпустили на амбулаторное лечение. Два человека в состоянии средней степени тяжести и с различными травмами госпитализированы. Уточняется, что детей в числе пострадавших нет.

Кстати, автобус частный и двигался по маршруту Салават-Уфа.