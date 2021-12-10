В Мордовии учительница воровала золото у детей и деньги у их родителей

Три года лишения свободы условно - такой приговор вынес суд 28-летней учительнице из города Рузаевка. Педагог признана виновной в краже золотых изделий у своих учеников, а также денег у их родителей. Общая сумма похищенного превысила 270 тысяч рублей.

Как сообщило в пятницу МВД по Республике Мордовия, в уголовном деле молодой учительницы - 15 криминальных эпизодов.

Обворовывать своих учеников ей удавалось по нехитрой схеме. Во время перемен девушка приглашала школьников младших классов в спортзал, предлагая им поиграть в разные игры - в том числе в жмурки. Педагог завязывала детям глаза и снимала с них ювелирные украшения - якобы для того, чтобы не потерялись в ходе игры. Но обратно их потом не возвращала. В нескольких эпизодах учительница совершила кражу незаметно - помогая детям снять верхнюю одежду или поправляя им воротник на форме.

Похищенное золото педагог сдавала в ломбард. Ущерб, причиненный десяти школьникам, составил более 170 тысяч рублей.

В качестве потерпевших в деле фигурировали не только дети, но и их родители. Учительница признана виновной в четырех фактах кражи денег под предлогом сбора средств на страхование детей, покупку рабочих тетрадей и другие "нужды класса". Таким образом ей удалось похитить еще 59 тысяч рублей.

А однажды педагог украла деньги из квартиры ребенка, с которым занималась в качестве репетитора. В июне прошлого года, во время занятий с подопечным, она увидела, где его родители хранят наличные. Воспользовавшись моментом, учительница похитила 42 тысячи рублей.

До суда обвиняемая находилась под подпиской о невыезде. Свою вину она признала полностью и частично возместила причиненный ущерб.