В Оренбурге предложили установить на детдоме памятную доску Юрию Шатунову

По случаю 35-летия поп-группы "Ласковый май" автор хитов коллектива Сергей Кузнецов предложил установить памятную доску на входе в оренбургский Дом детства на улице Кольцевой, где воспитывался вокалист Юрий Шатунов.

Как написал композитор на своей странице в Instagram, уже ведутся переговоры с руководством учреждения: "На доске портрет Юрки и надпись "Здесь начал свою творческую деятельность Юрий Шатунов".

По словам Кузнецова, свое название группа "Ласковый май" получила шестого декабря 1986 года.