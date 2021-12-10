В Оренбуржье задержали подозреваемых в похищении 20 человек

Двое подозреваемых в похищении людей задержаны в Оренбуржье. Под видом оказания услуг в реабилитационном центре они удерживали более 20 человек, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. "Лечение" потерпевших оплачивали их близкие.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники создали сайт, где предлагали услуги по уходу за наркозависимыми. После того как родственники оплачивали лечение, пациентов насильно перевозили в арендованное помещение. При этом работники центра реабилитации не обладали медицинским образованием и фактически не оказывали людям необходимой помощи.

- В разное время в стенах заведения подозреваемые незаконно удерживали более 20 человек, - уточнила Ирина Волк. - Фигуранты применяли к ним насилие, моральное и психологическое давление. На связь с родными потерпевшие выходили один раз в неделю, а все телефонные звонки проходили под строгим контролем.

Сотрудники регионального УМВД при участии коллег из Росгвардии задержали подозреваемых в Оренбургском районе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Расследование продолжается.