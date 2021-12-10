В Оренбуржье задержали подозреваемых в похищении 20 человек

Новости

ФАС ожидает снижение темпов роста цен на бензин до конца года 15:33
В Центре Гамалеи прокомментировали сообщения о "легкости" омикрон-штамма 15:32
В ЦБ опасаются появления новых схем мошенничества 15:21
Путин предложил Совбезу обсудить экономическую безопасность 15:11
РФ с 2022 года начнет финансировать строительство своей промзоны в Египте 15:03
Песков: РФ представит США и НАТО свое видение безопасности в Европе 14:55
Песков: РФ положительно оценивает взаимодействие с США по кибербезопасности 14:46
Первое издание "Гарри Поттера" продали за 471 тысячу долларов 14:44
МИД РФ назвал позорным решение британского суда об экстрадиции Ассанжа 14:37
Полиция возбудила уголовное дело после гибели депутата Эвклида Зафирова 14:32
СК предъявил окончательное обвинение напавшему на школу в Казани 14:30
Особенности национальной охоты: как развивается лесной туризм в Беларуси 14:27
Песков: Провокации в Керченском проливе могут привести к серьезным последствиям 14:26
Путин назвал выгоды для Молдавии при участии в ЕАЭС 14:25
Суд Лондона разрешил экстрадицию Ассанжа в США 14:13
На EdCrunch обсудили, чему, где и как учиться в ближайшие 10 лет 14:13
Матвиенко призвала справедливо компенсировать выпадающие доходы регионов 14:05
Отбывающего срок за госизмену доцента МАИ попросили освободить 14:03
Путин заявил о продлении временного соглашения о свободной торговле ЕАЭС и Ирана 14:02
Гаврилов призвал Киев заняться решением сложных вопросов внутри страны 13:58
Андрей Фурсенко поддержал идею сделать Конгресс молодых ученых ежегодным 13:57
Лукашенко: Западные санкции направлены на смену государственного строя 13:52
Путин назвал условие возобновления свободы передвижения по ЕАЭС 13:52
Белоусов допустил новую волну инфляции в России 13:42
Россияне смогут отменять сомнительные банковские операции по биометрии 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 14:50
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье задержали подозреваемых в похищении 20 человек

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Двое подозреваемых в похищении людей задержаны в Оренбуржье. Под видом оказания услуг в реабилитационном центре они удерживали более 20 человек, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. "Лечение" потерпевших оплачивали их близкие.

В Пензе работников псевдомедцентра задержали за похищение людей

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники создали сайт, где предлагали услуги по уходу за наркозависимыми. После того как родственники оплачивали лечение, пациентов насильно перевозили в арендованное помещение. При этом работники центра реабилитации не обладали медицинским образованием и фактически не оказывали людям необходимой помощи.

- В разное время в стенах заведения подозреваемые незаконно удерживали более 20 человек, - уточнила Ирина Волк. - Фигуранты применяли к ним насилие, моральное и психологическое давление. На связь с родными потерпевшие выходили один раз в неделю, а все телефонные звонки проходили под строгим контролем.

Сотрудники регионального УМВД при участии коллег из Росгвардии задержали подозреваемых в Оренбургском районе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

Главное сегодня

Песков: Провокации в Керченском проливе могут привести к серьезным последствиям
Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х
Видеотрансляция: Итоговое заседание "Конгресса молодых ученых"
В Хакасии возбудили дело после крушения вертолета Robinson
Стали известны подробности гибели депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова
Почему начали процветать треш-блоги
Как защитить себя от интернет-мошенников