В Оренбуржье задержаны члены ОПГ "нулевых", подозреваемые в серии убийств

В ходе расследования уголовных дел об убийствах, совершенных в столице восточного Оренбуржья Орске с 2005-го по 2008 год, задержаны трое подозреваемых, в том числе предполагаемый лидер ОПГ.

Как сообщил Следственный комитет по региону, в период с 2004-го по 2008 год подозреваемый решил организовать убийство ряда криминальных авторитетов на востоке области. Поводом к этому послужил раздел сфер влияния в криминальной среде.

В итоге исполнители совершили три нападения с использованием автоматов и взрывных устройств. Двое потерпевших были убиты. Третий выжил - благодаря своевременно оказанной медпомощи и неверного расчета времени срабатывания взрывных устройств.

Предполагаемый лидер ОПГ задержан в Подмосковье сотрудниками регионального СК, УМВД и УФСБ. При обыске в его доме обнаружено запрещенное к свободному обороту автоматическое огнестрельное оружие.

В ближайшее время задержанным будут предъявлены обвинения. Решается вопрос о заключении их под стражу. Расследование продолжается.