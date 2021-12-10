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10.12.2021 19:53
Рубрика: Власть

В Самаре и Тольятти открылись пункты выдачи призов вакцинированным

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
8 декабря в Самарской области состоялся второй розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь". Второй раз в прямом эфире был разыгран впечатляющий призовой фонд - квартира в Самаре, автомобиль и 1000 подарочных сертификатов номиналом 4 000 рублей. С 10 декабря в Самаре и Тольятти заработали Центры выдачи призов победителям викторины.

О выигрыше участнику сообщают сотрудники колл-центра викторины. Получить призы можно в новых центрах по предварительной записи. Так организаторы викторины экономят время счастливчиков и обеспечивают их безопасность в условиях распространения COVID-19 и сезонных вирусных заболеваний. Все-таки здоровье - прежде всего.В Самаре пункт выдачи призов разместили в здании областной универсальной научной библиотеки, по адресу проспект Ленина 14А.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
В самарской библиотеке теперь можно почитать и привиться

- У нас здесь работают три человека, - рассказывает оператор по выдаче призов Ольга Люкевич. - Режим - с 10 утра до 6 часов вечера. За исключением понедельника. Принимаем всех по предварительной записи. Работает call-центр, который обзванивает людей. Их записывают, и они уже приходят к нам с нужным пакетом документов. На основании пакета документов мы выдаем подарочную карту.

Первым получателем подарка стала Татьяна Краснова. Она рассказывает, что когда делала прививку, о конкурсе даже не знала. Подарочная карта - бонус, конечно, приятный. Однако куда важнее - защитить свое здоровье:

- Конечно, защищать нужно. Вакцинируйтесь! Очень приятно получить неожиданный подарок, тем более перед Новым годом.

В Тольятти площадкой для пункта выдачи призов стала модельная библиотека на улице Голосова, 20. Процесс получения также максимально прост. Главное - иметь при себе паспорт, QR-код о вакцинации с "Госуслуг", ИНН и СНИЛС. Оформление выигрыша занимает не более десяти минут.

- Сделала вакцинацию, а когда узнала о викторине, то почему бы и нет. "Всегда приятно что-то выиграть бесплатно", -говорит победитель викторины Алена Черник. - Когда выиграла, сначала была радость, потом узнала, что это сертификат в магазин техники. И стало еще радостнее. Можно сделать какие-то покупки, обновить технику из дома.

В других городах и муниципалитетах с 14 декабря заработают мобильные пункты выдачи призов. Согласно информации от организаторов, победители второго розыгрыша есть во всех муниципальных образованиях области. Самыми удачливыми оказались жители Самары, здесь наибольшее количество победителей, на втором месте - Тольятти, далее следуют Сызрань, муниципальный район Волжский и муниципальный район Красноярский. Призовой фонд викторины - это три квартиры, три автомобиля и три тысячи подарочных карт по 4000 рублей. Стать участником могут все зарегистрированные и проживающие в Самарской области совершеннолетние граждане, которые вакцинировались от COVID-19 в период с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021-го.

Справка "РГ"

Информация о викторине размещена на сайте (card.samregion.ru) "Карта жителя Самарской области". Следующий розыгрыш пройдет 22 декабря. Принять участие еще не поздно, главное условие - пройти вакцинацию от COVID-19 хотя бы первым компонентом до 20 декабря включительно.

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