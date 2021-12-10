В Уфе Павел Крашенинников презентовал свою книгу о Михаиле Сперанском

10 декабря в Уфе в рамках VII Общероссийского юридического форума прошла презентация книги председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова "7 жизней графа Михаила Сперанского". Героя своей новой книги Павел Владимирович выбрал неслучайно.

- Эта книга - дань уважения Михаилу Михайловичу. Попытка охватить его весомое и многогранное наследие, показать его значение для последующих поколений, - сказал на презентации автор книги-биографии, профессор, доктор юридических наук Павел Крашенинников.

В январе 2022 года в России отметят 250 лет со дня рождения великого русского государственного деятеля Михаила Сперанского, который работал с Александром I и Николаем I, обучал государству и праву будущего царя-освободителя Александра II. Именно Михаил Сперанский предложил план государственного преобразования, подготовил и провел целый ряд реформ в финансовой, кадровой и административной системе Российской Империи. Его не любили за активную деятельность, против него выступал Карамзин и многие другие дворяне, считавшие Сперанского предателем и врагом страны. Павел Крашенинников в своей книги описывал события из жизни графа, опираясь на его письма из ссылки, а также дневники, которые тот писал уже будучи губернатором Сибири.

Как отметила первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина Панькина, книга "7 жизней графа Михаила Сперанского" сегодня особенно актуальна и нужна для подрастающего поколения.

После презентации прошла автограф-сессия, где каждый желающий получил экземпляр книги с подписью Павла Владимировича.

Напомним, в Уфе 9 и 10 декабря проходит VII Общероссийский юридический форум "Трансформация правовой системы в эпоху современных вызовов". Завершится форум вручением ежегодной премии "Юрист года".