Автобусы вместо маршруток: в Кемерове продолжается модернизация транспорта

25 существующих сегодня таксомоторных маршрутов изменят свою нумерацию, а 16 дублирующихся иным городским транспортом будут замещены с учетом пассажиропотока. Учитывая, что маршруты с префиксом "Т" обслуживают и частные перевозчики, этот переход будет плавным и поэтапным.

В столице Кузбасса продолжается поэтапная модернизация маршрутной сети города и парка городского пассажирского транспорта.

Напомним, транспортная сеть в существующем виде сформировалась более 20 лет назад. За это время появились новые микрорайоны, дороги, развязки, увеличилось количество личного автотранспорта. В ответ на эти изменения был разработан план комплексного развития транспортной инфраструктуры.

На протяжении последних трех лет планомерно обновлялся городской автобусный парк. Сейчас это современные брендированные низкопольные и полунизкопольные автобусы большой и особо большой вместимости на газомоторном топливе - за этот период их приобретено 289. Продолжается внедрение безналичной оплаты проезда с помощью валидаторов. В 2022 году планируется приступить к финальной стадии модернизации автобусного парка, обслуживающего кемеровчан, в том числе - на таксомоторных маршрутах.

Разработаны технические требования к автобусам, которые выйдут на городские и межмуниципальные маршруты.

Параллельно специалисты УЕЗТУ вносят изменения в маршрутную сеть города. Переход к ним будет плавным и поэтапным - в течение нескольких месяцев.

Согласно новой модели организации пассажирских перевозок 25 наиболее востребованных кемеровчанами уникальных по своей схеме движения существующих таксомоторных маршрутов будут переведены в обычные муниципальные.

По сути, пассажиров этих 25 маршрутов коснутся три изменения.

1. переименование: уйдет литера "Т", а сам номер маршрута либо останется прежним, либо претерпит незначительные изменения в случае, если автобус с таким номером уже существует. К примеру, маршрутка №7т станет автобусом №7, а 8т - автобусом №88.

2. новый подвижной состав. Вместо "ПАЗиков", которые сейчас заявлены в работу на этих маршрутах (порядка 15% ежедневно не выходят по разным причинам), на линию выйдут автобусы большей вместимости, что позволит не только обеспечить транспортом существующий пассажиропоток, но и создать резерв для дополнительных пассажиров.

3. этими автобусами смогут пользоваться пассажиры льготных категорий, школьники и учащиеся, которые имеют скидку на проезд по транспортной карте. Соответственно, такие маршруты будут субсидироваться в установленном порядке из городского бюджета.

Оставшиеся 16 таксомоторных маршрутов с теми же проблемами в виде неудовлетворительного технического состояния и регулярного невыхода на линию, которые имеют дублеров в виде автобусов, троллейбусов и трамваев, будут замещены дополнительными единицами современного и вместительного автотранспорта.

Первые изменения начнутся с таксомоторных маршрутов, которые сейчас обслуживает АО "Кемеровская транспортная компания": 2т, 3т, 7т, 8т, 9т, 13т. 16т, 31т, 37т, 48т, 74т, 78т. 81т, 83т, 144т.

С января 2022 года "ПАЗики" на них будут заменены на большие автобусы, соответственно поменяются и номера маршрутов. Пассажирам, которые привыкли пользоваться этими маршрутами, помогут сориентироваться специальные плакаты, где будут обозначены старая и новая нумерация маршрутов. Такие плакаты разместят на остановках и в салонах общественного транспорта. Эта работа уже ведется.

Кроме этого, в УЕЗТУ будет работать усиленная диспетчерами многоканальная "горячая линия" по тел. 57-46-57.

Спустя несколько месяцев - следующим этапом - к этим изменениям присоединятся и другие маршруты с префиксом "Т".

Все изменения будут введены поэтапно в 2022 году - до 1 апреля. В целом предполагается, что вместо 291 единицы маленьких маршрутных такси на улицах города Кемерово будут работать 189 автобусов большой вместимости.

Следующий этап реновации транспортной системы столицы Кузбасса - модернизация сети и подвижного состава городского электротранспорта.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова