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10.12.2021 10:55

Более 200 тысяч заявок поступило в ТГУ по проекту "Содействие занятости"

На круглом столе "Образовательные программы для трудоустройства женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком", прошедшим в пятницу в Томске, директор Межрегионального центра дополнительного профессионального образования и содействия занятости Томского госуниверситета, директор Института дистанционного образования ТГУ Михаил Шепель рассказал, что университет получил более 200 тысяч заявок на переобучение за прошедшие месяцы. А более 17 тысяч выпускников курсов профессиональной переподготовки программы в 2021 году уже устроились на новую работу или сохранили прежнее рабочее место.
Фото: Павел Стефанский/ РИА Томск Фото: Павел Стефанский/ РИА Томск
Фото: Павел Стефанский/ РИА Томск

Томский государственный университет (ТГУ) является одним из трех операторов федерального проекта "Содействие занятости", который входит в нацпроект "Демография". Задача ТГУ на 2021 год - переобучить более 56 тысяч человек. Кроме того, людям, прошедшим обучение, оказывается помощь в трудоустройстве. Сеть, возглавляемая ТГУ, представлена 89 вузами во всех регионах РФ, которые реализуют 2,5 тысячи программ профессионального переобучения.

"Часть поступивших на курсы профессиональной переподготовки еще учится, но из тех, кто получил дипломы, более 17 тысяч человек сохранили свою работу или устроились на новую", - рассказал Михаил Шепель во время круглого стола.

По его словам, часть поступивших на курсы профессиональной переподготовки на данный момент еще учится, но из тех, кто получил дипломы, более 17 тысяч человек сохранили свою работу или устроились на новую.

Он напомнил, что сеть, возглавляемая ТГУ, представлена 89 вузами во всех регионах РФ, которые реализуют 2,5 тысячи программ профессионального переобучения.

Проект "Содействие занятости" ориентирован на россиян, которые хотят устроиться на работу или сменить сферу деятельности. Участниками программы могут стать ищущие работу, люди предпенсионного возраста и старше, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста и не состоящие в трудовых отношениях. Оставить заявку на переобучение можно на сайте.

ТГУ является федеральным оператором проекта совместно с Агентством развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллз Россия") и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Материал подготовлен пресс-службой ТГУ

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