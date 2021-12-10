Более сотни жителей Норильска из-за метели заночевали в доме культуры

Около 120 жителей Норильска из-за сильной метели остались на ночь в Городском центре культуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию мэрии.

Непогода разыгралась в северном городе несколько дней назад. Порывы ветра при обильном снеге достигали скорости 27 метров в секунду. Была закрыта дорога из центра в район Кайеркан. Люди, которым не удалось из-за метели разъехаться по домам, были вынуждены заночевать в учреждении культуры. Их обеспечили горячим чаем.

Утром 9 декабря дорогу открыли для транспорта.

Отметим, 8 декабря главк МЧС по Красноярскому краю предупреждал о прогнозе синоптиков для Таймыра, в том числе о сильном ветре, снегопаде и метели. Такая погода не считается в зимние месяцы редкостью для Норильска и других территорий севера региона.