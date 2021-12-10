Новости

Москва "встала" в 9-балльных пробках 17:44
Германия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков 17:37
Часть россиян в январе получит пенсию досрочно 17:35
Рябков назвал неэффективными санкции США против РФ 17:30
На Алтае застрелили мужчину, напавшего на полицейского 17:19
Песков прокомментировал полемику Путина с Сокуровым 16:59
Миронов направил в правительство инициативу о 13-й пенсии 16:52
Росстат зафиксировал рост цен на сотовую связь 16:51
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 73,5% 16:36
В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 72,2% 16:29
Куба планирует совместное с Россией исследование вакцин от COVID-19 16:21
Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира за 2021 год 16:16
Maserati попал в крупное ДТП на Садовом кольце Москвы 16:13
Невеста Ассанжа рассказала о планах оспорить его экстрадицию в США 16:12
Бастрыкин возбудил дело против судьи Воронежского областного суда Козиевой 16:10
Новак рассказал о предотвращении возможного коллапса на рынке нефти 16:06
МИД РФ: Россия прорабатывает ответные меры на возможные санкции США 16:04
СК прокомментировал приговор по уголовному делу о похищении и убийстве 16:04
В Роспотребнадзоре признали право Wildberries на платный возврат товара 16:04
Журналисты призвали Байдена прекратить преследование Ассанжа 15:55
"Круг добра" обеспечит больных детей самым дорогим в мире лекарством 15:55
МИД РФ: В диалоге с США сложилась нездоровая ситуация 15:49
Банк России указал на главные недостатки криптовалют 15:49
Матвиенко предложила найти общие подходы к внесению регионами законопроектов в ГД 15:44
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 55,7% 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 17:19
Рубрика: Происшествия

На Алтае застрелили мужчину, напавшего на полицейского

Текст: Нина Рузанова (Барнаул)

В Рубцовске Алтайского края сотрудник полиции застрелил местного жителя из табельного пистолета. Действия полицейского в региональном ГУ МВД России признаны правомерными, сообщают РИА Новости.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю
В Крыму осудили виновника ДТП, в котором погибли трое полицейских

По версии правоохранительных органов, дебошир напал на полицейского с железным прутом. Мужчина продолжал наносить удары и после того, как сотрудник полиции произвел сначала предупредительный выстрел в воздух, а потом ранил нападавшего в руку. Чтобы защитить свою жизнь, силовику пришлось стрелять на поражение.

Наряд полиции вызвала пара местных жителей, неудачно сходивших в гости к приятелям. Супруги взяли с собой троих детей. Во время застолья вспыхнула ссора, гости ушли, однако один из их детей, мальчик, остался у захлопнувших дверь хозяев. Отчаявшись забрать ребенка, муж с женой вызвали полицию, и затем хозяин квартиры перешел в наступление. Все закончилось трагедией.

Материалы об инциденте переданы в СУ СКР Алтайского края.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Песков: Провокации в Керченском проливе могут привести к серьезным последствиям
ФАС ожидает снижения темпов роста цен на бензин до конца года
Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х
Видеотрансляция: Итоговое заседание "Конгресса молодых ученых"
Стали известны подробности гибели депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова
Почему начали процветать треш-блоги
Как защитить себя от интернет-мошенников