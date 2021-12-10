На Алтае застрелили мужчину, напавшего на полицейского

В Рубцовске Алтайского края сотрудник полиции застрелил местного жителя из табельного пистолета. Действия полицейского в региональном ГУ МВД России признаны правомерными, сообщают РИА Новости.

По версии правоохранительных органов, дебошир напал на полицейского с железным прутом. Мужчина продолжал наносить удары и после того, как сотрудник полиции произвел сначала предупредительный выстрел в воздух, а потом ранил нападавшего в руку. Чтобы защитить свою жизнь, силовику пришлось стрелять на поражение.

Наряд полиции вызвала пара местных жителей, неудачно сходивших в гости к приятелям. Супруги взяли с собой троих детей. Во время застолья вспыхнула ссора, гости ушли, однако один из их детей, мальчик, остался у захлопнувших дверь хозяев. Отчаявшись забрать ребенка, муж с женой вызвали полицию, и затем хозяин квартиры перешел в наступление. Все закончилось трагедией.

Материалы об инциденте переданы в СУ СКР Алтайского края.