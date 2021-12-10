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10.12.2021 03:00

В Кемерове стартует акция "Рождество для всех и каждого"

10 декабря в торговых центрах города будут установлены "благотворительные елки". Их украсят поделками и открытками, выполненными воспитанниками детских домов и школ-интернатов на творческих мастерских, ребятами из многодетных и приемных семей.
Фото: Антон Мелентьев Фото: Антон Мелентьев
Фото: Антон Мелентьев

В каждой открытке - заветная просьба маленького кемеровчанина, которую может исполнить любой горожанин или гость областного центра. В этом году в акции принимают участие 455 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Лидерами среди детских пожеланий остаются игры и игрушки, наборы для творчества, косметические наборы, гарнитура для телефона. По словам организаторов, в последнее время юные участники акции удивляют своей целеустремленностью - многие просят об участии в экскурсиях, профессиональных мастер-классах, обучающих курсах. Воплощением таких чудес занимаются шефы учреждений - у каждого детского дома и школы-интерната есть попечители, которые в течение года оказывают не только материальную поддержку, но и проводят с ребятами спортивные соревнования, праздничные и познавательные программы, акции.

Все остальные детские пожелания оформят на елках в семи торговых центрах города: ТРК "Радуга", ТРК "Променад -1", ТРК "Променад -2", ОАО "ЦУМ", ТЦ "Облака", ТЦ "Я", Гипермаркет "Экстра Магнит". Здесь будут дежурить волонтеры, их задача - помочь посетителям, решившим сделать подарок ребенку, а также сбор презентов.

Все подарки юные адресаты традиционно получат в канун Рождества, для этого будет организован праздник, на него пригласят и тех, кто выступил в роли волшебника.

Кроме того, в каждом детском доме и школе-интернате состоятся утренники и новогодние программы, творческие конкурсы.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова

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