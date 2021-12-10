В Красноярске банду осудили за убийство банковского консультанта

Суд Красноярского края вынес приговор организованной группе за похищение и убийство человека. Дело рассматривалось с участием присяжных. Пять членов банды получили разные сроки - от восьми до 17 лет лишения свободы. Кроме того, убийцы должны выплатить родственникам жертвы компенсации - от 400 тысяч до 1,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Преступление было совершено в апреле 2017 года в Железногорске. Организатор преступной группы создал ее ради похищения местного жителя, который занимался консультированием по получению кредитов в банках. Злоумышленники полагали, что жертва может выплатить в качестве выкупа крупную сумму. Речь шла о пяти миллионах рублей, уточнили в региональной прокуратуре.

Консультанта вызвали на улицу для разговора, затолкали в автомобиль, увезли в частный дом и две недели держали в погребе сарая связанным, заклеив скотчем рот и глаза. Не добившись от похищенного денег, его задушили, поместили тело в бочку и бросили ее в Енисей.

Больше месяца супруга и дочь искали родственника.

В июне бочку выловил в реке рыбак.

Члены банды, игравшие в ней второстепенные роли водителя и посредника (присяжные заседатели признали этих людей заслуживающими снисхождения), получили восемь и девять лет колонии. Организатор преступления - 14 лет. Два наиболее активных члена группы, убившие жертву, приговорены к 14 и 17 годам лишения свободы. Осужденным предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима.

Приговор не вступил пока в законную силу.