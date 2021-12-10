В Красноярске банду осудили за убийство банковского консультанта

Новости

Нарколог посоветовал закусывать шампанское картофельным пюре 05:25
В ДТП в Мексике погибли 49 мигрантов из Центральной Америки 04:46
Определились все возможные соперники "Спартака" по 1/8 финала Лиги Европы 04:35
Эксперт напомнила о льготах и пособии для предпенсионеров 04:08
Вильфанд рассказал об аномальном тепле в ряде регионов России 03:58
Газета Bild рассказала о первом дне Ангелы Меркель после отставки 03:39
Биолог спрогнозировал лавинообразный рост заболевших из-за "омикрона" 03:10
Суд отказал Трампу в просьбе не раскрывать документы о штурме Капитолия 02:48
Вакцинация подростков от COVID-19 в России начнется до конца 2021 года 02:40
В Госдуме назвали действия корабля "Донбасс" ВМС Украины "дешевым маневром" 02:15
Иммунолог рассказал о мутации, "выключающей" иммунитет при COVID-19 01:59
УНИКС в гостях обыграл "Маккаби" в Евролиге 01:18
Болельщиков "Локомотива" вывели со стадиона во время матча с "Марселем" 00:42
Путин: Россия никого не объявляет противником 00:39
Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х 00:30
Сборная России сыграет с Польшей в "Лужниках" 00:25
Путин заявил о желании НАТО сделать Россию Московией 00:04
Путин оценил возможность возврата однодневного голосования 00:03
Путин призвал уважать Беларусь 09.12.2021
"Зенит" потерпел третье подряд поражение в Евролиге 09.12.2021
"Спартак" опубликовал видео из раздевалки после победы над "Легией" 09.12.2021
Рябков не исключил нового Карибского кризиса в отношениях с США 09.12.2021
Путин не увидел небходимости держать ректора "Шанинки" за решеткой 09.12.2021
Путин прокомментировал ситуацию с признанным в России НКО-иноагентом "Мемориалом" 09.12.2021
Вручены статуэтки премии "Звезда Дальнего Востока" 09.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
10.12.2021 05:25
Рубрика: Происшествия

В Красноярске банду осудили за убийство банковского консультанта

Текст: Дмитрий Машуков

Суд Красноярского края вынес приговор организованной группе за похищение и убийство человека. Дело рассматривалось с участием присяжных. Пять членов банды получили разные сроки - от восьми до 17 лет лишения свободы. Кроме того, убийцы должны выплатить родственникам жертвы компенсации - от 400 тысяч до 1,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Двоих петербуржцев осудили за похищение предпринимателя

Преступление было совершено в апреле 2017 года в Железногорске. Организатор преступной группы создал ее ради похищения местного жителя, который занимался консультированием по получению кредитов в банках. Злоумышленники полагали, что жертва может выплатить в качестве выкупа крупную сумму. Речь шла о пяти миллионах рублей, уточнили в региональной прокуратуре.

Консультанта вызвали на улицу для разговора, затолкали в автомобиль, увезли в частный дом и две недели держали в погребе сарая связанным, заклеив скотчем рот и глаза. Не добившись от похищенного денег, его задушили, поместили тело в бочку и бросили ее в Енисей.

Больше месяца супруга и дочь искали родственника.

В июне бочку выловил в реке рыбак.

Члены банды, игравшие в ней второстепенные роли водителя и посредника (присяжные заседатели признали этих людей заслуживающими снисхождения), получили восемь и девять лет колонии. Организатор преступления - 14 лет. Два наиболее активных члена группы, убившие жертву, приговорены к 14 и 17 годам лишения свободы. Осужденным предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима.

Приговор не вступил пока в законную силу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Владимир Путин встретился с правозащитниками. Главное
В Госдуме назвали действия корабля "Донбасс" ВМС Украины "дешевым маневром"
Пять самолетов НАТО пролетели над Черным морем у границ России
Вакцинация подростков от COVID-19 в России начнется до конца 2021 года
Минздрав зарегистрировал в РФ самое дорогое в мире лекарство от СМА
Почему начали процветать треш-блоги
Как защитить себя от интернет-мошенников