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10.12.2021 14:44
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе суд приостановил работы в шахте "Антоновская" из-за метана

Текст: Юлия Потапова

Новокузнецкий районный суд Кемеровской области поддержал требование Сибирского управления Ростехнадзора о приостановке горных работ в АО "Шахта "Антоновская" из-за повышенной концентрации метана.

Фото: СК РФ/ РИА Новости
Генпрокуратура: Предварительная причина ЧП на шахте "Листвяжная" - взрыв метана

Информация об ухудшении газовой обстановки на предприятии поступила в надзорное ведомство от гражданина. После этого специалисты провели обследование горных выработок.

- Было выявлено значительное превышение предельно допустимых концентраций газа метана, что представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью горняков. Составленный 5 декабря протокол передали в суд, - сообщили в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора.

9 декабря суд на 90 суток приостановил ведение горных работ в следующих выработках шахты: промежуточный вентиляционный штрек 26-61 от водоприемной ветви № 1 до водоприемной ветви № 2, сбойка № 1 с вентиляционного штрека 26-61 на промежуточный вентиляционный штрек 26-61 и водоприемная ветвь № 2.

Между тем в Кузбассе продолжают ликвидировать последствия аварии на шахте "Листвяжная", где при взрыве 25 ноября нынешнего года погиб 51 человек. Тело одного погибшего до сих пор не обнаружено.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Аварии на шахтах

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