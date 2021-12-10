В Новосибирске "заминировали" торгово-развлекательные центры

Утром сотрудники спецслужб обследовали здания торговых и торгово-развлекательных центров в Новосибирске на предмет обнаружения взрывных устройств.

В новосибирских СМИ и социальных сетях появилась информация об эвакуации посетителей и персонала из торгово-развлекательного центра "Галерея" в центре Новосибирска из-за сообщения о минировании, уточняет ТАСС.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области со ссылкой на аппарат областной антитеррористической комиссии, в ходе проверок объектов угроз жизни и здоровью граждан не выявлено. Правоохранительные органы проводят расследование по установлению лиц, причастных к распространению ложного сообщения. Объекты работают в обычном режиме.