В Омской области ввели в строй еще одну солнечную электростанцию

Новый объект появился на карте Русско-Полянского района. Мощности, вырабатываемой солнечной электростанцией, достаточно, чтобы обеспечить электричеством пять тысяч домов. С этим важным событием сельских жителей поздравили министр энергетики России и глава региона.

Объект, занимающий более 80 гектаров и состоящий из 84 тысяч солнечных модулей, выглядит впечатляюще. К его созданию строители приступили в июне, а уже 1 декабря ввели в строй. Реализация крупного проекта в столь короткие сроки стала возможной благодаря поддержке правительства Омской области.

- Солнечная электростанция уже начала выполнять свои обязательства по поставке электроэнергии на оптовый рынок. Здесь применены самые современные технические решения, - сообщил на открытии СЭС министр энергетики РФ Николай Шульгинов. - Сегодня строительство объектов возобновляемой энергетики является одним из приоритетов государственной политики, соответствует новой стратегии социально-экономического развития России с учетом снижения выбросов парниковых газов до 2050 года. Прогнозируемый объем выработки электроэнергии Русско-Полянской СЭС составляет 35,5 миллиона киловатт-часов в год. Это обеспечит ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 12,7 тысячи тонн.

После ввода в эксплуатацию нового объекта суммарная установленная мощность солнечных электростанций в энергосистеме Омской области достигла 60 МВт, что составляет 3,8 процента от энергетического потенциала региона. Инвестором проекта, в реализацию которого вложено 2,8 миллиарда рублей, выступает Группа компаний "Хевел".

Это уже не первая СЭС, возводимая на территории омского Прииртышья.

Фото: Правительство Омской области

- Омская область входит в десятку российских регионов с самым большим количеством солнечных дней - более 300 в году. И, конечно же, этим нужно пользоваться, - считает губернатор Александр Бурков. - Сегодня наша область включилась в процесс развития "зеленой энергетики", как и многие цивилизованные страны, которые давно уже ушли далеко вперед в этом направлении. Два года назад "Хевел" вместе с компанией "Газпром нефть" запустила экспериментальную станцию на территории нефтезавода. В прошлом году открыта солнечная станция в Нововаршавском районе мощностью в 30 МВт. Сегодня мы запускаем уже третий объект в Русско-Полянском районе. Среднегодовой объем электроэнергии, произведенной новой СЭС, сопоставим с энергопотреблением таких крупных предприятий, как ПО "Полет" и "Омсктехуглерод".

Глава региона подчеркивает, что проект по важности имеет несколько составляющих. Во-первых, это экологически чистый объект. Во-вторых, новая солнечная станция обеспечит жителей высокотехнологичными рабочими местами. А в ближайшие 15 лет Группа компаний "Хевел" заплатит во все уровни бюджета 2,5 миллиарда рублей налогов.