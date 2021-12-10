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10.12.2021 09:17
Рубрика: Происшествия

Жительницу Красноярского края приговорили к работам за убийство собаки

Текст: Дмитрий Машуков

Суд определил наказание для жительницы Нижнеингашского района Красноярского края, которую признали виновной в жестоком обращении с животным. Она приговорена к 80 часам обязательных работ, сообщили сегодня в региональной прокуратуре.

Фото: iStock
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Сотрудники правоохранительных органов установили, что минувшим летом женщина нанесла несколько ударов молотком по голове своей собаки, спавшей на полу в квартире. Травмы были смертельными.

В полицию о случившемся сообщили соседи. Хозяйка погибшего животного признала вину.

В надзорном ведомстве рассказали, что за этот год на территории края зафиксировано 24 подобных преступления.

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