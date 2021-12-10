Глава Дагестана рассказал СМИ об итогах уходящего года

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал СМИ об итогах уходящего года. По его словам, в республике четыре ключевые проблемы, без решения которых нельзя говорить о социально-экономическом развитии республики.

Первая - это проблема водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений. Как уточнил Меликов, для ее решения республика работает над получением инфраструктурного двигателя от Российской Федерации на строительство нового водовода.

"Время, когда у нас будет чистая вода, и когда у нас будет канализационный коллектор, скрываться от населения не будет", - сказал глава Дагестана.

Вторая проблема - это вопросы обеспечения населения газом и электроснабжением. Есть огромное количество объектов, которые являются бесхозными. Большинство аварий происходит на бесхозных, то есть никому не принадлежащих объектах сетевого хозяйства. Чтобы их ремонтировать, нужно вкладывать деньги. Основная задача - это консолидация по вопросу энергетического и газового комплекса, всего имущества в руках одного оператора", - считает Меликов.

Еще один злободневный вопрос - модернизация жилищно-коммунального комплекса. В регионе сформирован оперативный штаб по реформированию ЖКХ.

Отдельная проблема, как говорит руководитель региона - состояние автодорог. В планах - строительство объездных дорог в Хасавюрте, Махачкале и Дербенте, и перевод федеральные трассы "Ростов-Баку" в более высокий уровень эксплуатации.

"Она должна быть четырехполосной, и снабжена элементами обеспечения безопасности дорожного движения, что в значительной степени снизит аварийность на этой трассе", - рассказал Меликов.

В Дагестане находятся сотни гектаров обремененной земли, которые простаивают и не развиваются. По словам Меликова, в прошлом году он был вынужден ввести мораторий на оформление земельных участков, чтобы понять, сколько всего имеется земли и какой. В результате выявлено большее количество участков, чем предполагалось для вовлечения в хозяйственный оборот.

"Все виноградопригодные земли в Дагестане должны быть переданы под виноградники. Нельзя сегодня на них пасти скот или строить заправки. Наш виноград востребован за пределами республики, а если это так, значит, мы должны производить то, что у нас покупают", - сделал акцент глава региона.

Он отметил роль СМИ в освещении положительных информационных поводов по республике.

"Что касается отношения федеральных СМИ - это, безусловно, важная для нас форма работы в целом между региональной, республиканской и федеральной властью, которую эти СМИ представляют. Это важная форма работы для определения политических, экономических, социальных задач, потому что через федеральные СМИ мы равняемся на повестку, которую определяет федеральный центр", - сказал Сергей Меликов.