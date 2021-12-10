Глава Дагестана рассказал СМИ об итогах уходящего года

Новости

Сенатор от Крыма: Провокация в Черном море обостряет отношения с Киевом 12:20
В Приангарье создадут карту опасных для детей мест 12:04
Оперштаб: В Москве выявлено 3477 новых случаев COVID-19 11:59
Видео: В США мужчина столкнулся с гигантской солнечной рыбой 11:58
В Москве предложили поднять тарифы на платную парковку 11:52
Около 200 миллионов доз "Спутника V" применили во всем мире 11:48
Мишустин призвал увеличить в России долю ориентированных на экспорт компаний 11:37
Мишустин: Баланс на внешних рынках еще не найден 11:31
Мишустин: В 2021 году объем несырьевого экспорта РФ превысит $180 млрд 11:25
Калужанина обманули на пять миллионов рублей при покупке криптовалюты 11:17
Новая ВПП Симферополя начнет принимать самолеты в июле 2022 года 11:13
Медики ЮАР заявили, что COVID-19 в стране заболевают в основном дети 10:49
Вертолет Robinson пропал с радаров в Кузбассе 10:45
МИД РФ: Российского политолога Нарочницкую не пустили в Молдавию 10:39
Эксперты выяснили, как подорожал алкоголь и сигареты в несетевых магазинах 10:36
В Корее тренер по шорт-треку осужден за изнасилование чемпионки Олимпиады 10:33
Мезенцев: Поставить Беларусь и Россию на колени невозможно 10:26
Илон Маск задумался об уходе с работы 10:10
Более 40 танков "Армата" передадут в войска после 2023 года 10:06
Мособлдума выразила соболезнования в связи с гибелью депутата Зафирова 10:05
Умерла Вертмюллер, первая женщина-режиссер, номинированная на "Оскар" 09:45
ЗАГСы Москвы начали прием заявлений о заключении брака на объектах транспорта 09:35
Глава СК попросил коллегию судей возбудить дело против экс-судьи Хахалевой 09:33
В ОСК назвали условие вооружения кораблей "Цирконами" 09:32
Пятница станет самым ясным и холодным днем в Москве на этой неделе 09:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 11:25
Рубрика: Власть

Глава Дагестана рассказал СМИ об итогах уходящего года

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал СМИ об итогах уходящего года. По его словам, в республике четыре ключевые проблемы, без решения которых нельзя говорить о социально-экономическом развитии республики.
Фото: Пресс-служба главы РД Фото: Пресс-служба главы РД
Фото: Пресс-служба главы РД

Первая - это проблема водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений. Как уточнил Меликов, для ее решения республика работает над получением инфраструктурного двигателя от Российской Федерации на строительство нового водовода.

Фото: Тимур Алиев/РГ
В Дагестане открылся медиафорум с участием федеральных и региональных СМИ

"Время, когда у нас будет чистая вода, и когда у нас будет канализационный коллектор, скрываться от населения не будет", - сказал глава Дагестана.

Вторая проблема - это вопросы обеспечения населения газом и электроснабжением. Есть огромное количество объектов, которые являются бесхозными. Большинство аварий происходит на бесхозных, то есть никому не принадлежащих объектах сетевого хозяйства. Чтобы их ремонтировать, нужно вкладывать деньги. Основная задача - это консолидация по вопросу энергетического и газового комплекса, всего имущества в руках одного оператора", - считает Меликов.

Еще один злободневный вопрос - модернизация жилищно-коммунального комплекса. В регионе сформирован оперативный штаб по реформированию ЖКХ.

Отдельная проблема, как говорит руководитель региона - состояние автодорог. В планах - строительство объездных дорог в Хасавюрте, Махачкале и Дербенте, и перевод федеральные трассы "Ростов-Баку" в более высокий уровень эксплуатации.

"Она должна быть четырехполосной, и снабжена элементами обеспечения безопасности дорожного движения, что в значительной степени снизит аварийность на этой трассе", - рассказал Меликов.

В Дагестане находятся сотни гектаров обремененной земли, которые простаивают и не развиваются. По словам Меликова, в прошлом году он был вынужден ввести мораторий на оформление земельных участков, чтобы понять, сколько всего имеется земли и какой. В результате выявлено большее количество участков, чем предполагалось для вовлечения в хозяйственный оборот.

Фото: Тимур Алиев/РГ
В Дагестане пройдет фестиваль национальной книги России

"Все виноградопригодные земли в Дагестане должны быть переданы под виноградники. Нельзя сегодня на них пасти скот или строить заправки. Наш виноград востребован за пределами республики, а если это так, значит, мы должны производить то, что у нас покупают", - сделал акцент глава региона.

Он отметил роль СМИ в освещении положительных информационных поводов по республике.

"Что касается отношения федеральных СМИ - это, безусловно, важная для нас форма работы в целом между региональной, республиканской и федеральной властью, которую эти СМИ представляют. Это важная форма работы для определения политических, экономических, социальных задач, потому что через федеральные СМИ мы равняемся на повестку, которую определяет федеральный центр", - сказал Сергей Меликов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Дагестан – новые вершины

Главное сегодня

Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х
В Совфеде оценили возможность повторения инцидента с украинским кораблем
За сутки в России подтверждено 30873 случая COVID-19 в 85 регионах
Пропавший между Кузбассом и Алтаем вертолет разбился
Минтруд уточнил, в каких случаях учебный отпуск оплачивается работодателем
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России