В Осетии достроят школу на 500 учеников при поддержке федерального бюджета

В Северной Осетии достроят школу на 500 мест в селении Кизляр Моздокского района. Решение об этом было принято во время рабочей встречи вице-премьера России Марата Хуснуллина и главы РСО - Алания Сергея Меняйло.

Встреча состоялась в Москве, и на ней обсуждались вопросы социально-экономического развития Северной Осетии.

Одним из вопросов детального обсуждения как раз и стало возведение школы в селении Кизляр. Сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные работы, однако для их завершения необходимо дополнительное финансирование. При этом строительство школы входит в Перечень мероприятий социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания, утвержденный распоряжениями правительства РФ.

Марат Хуснуллин высказал мнение, что школу нужно достраивать и дал поручение минпросвещения, минстрою и минфину проработать возможность финансирования.

Другим важным вопросом обсуждения на встрече стали планы по обеспечению качественной питьевой водой населения Алагирского района. Износ сетей в городе составляет 80 процентов.

Сергей Меняйло пояснил, что для устранения сложившейся ситуации на первом этапе необходимо реконструировать водопроводные сети Алагира и Алагирского района, а также построить водозабор "Лац" с водоводом с подключением к водопроводным сетям поселка Верхний Фиагдон. Стоимость реализации этих мероприятий с 2022 по 2024 год составляет более 1,6 миллиона рублей. Глава Северной Осетии отметил, что разработана проектно-сметная документация по всем трем объектам, получены заключения государственной экспертизы.

Марат Хуснуллин поручил министерству строительства России внести предложения о возможностях финансирования объекта, в том числе с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

Еще одним пунктом обсуждения на встрече стало развитие дорожной отрасли и модернизация транспортной инфраструктуры в республике. Сергей Меняйло рассказал о крупных проектах в дорожно-транспортной сфере и о перспективах дальнейшего создания этой инфраструктуры в регионе.

В завершение встречи Марат Хуснуллин обратил внимание на необходимость увеличения в регионе объемов жилищного строительства.