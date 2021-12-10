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10.12.2021 10:35

Жители села в Ингушетии поблагодарили "Россети Северный Кавказ" за быструю помощь

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в сельском поселении Экажево Назрановского района, повысив надежность и качество подачи ресурса для более двухсот сельчан. А главное, обеспечив электробезопасность людей.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Энергообъект, который не состоит на балансе компании, последние 40 лет служил источником света для жителей улицы Аушева. Его отдельные участки достигли такой степени изношенности, что просто не выдерживали возросшего уровня потребления. Как следствие, в домовладениях резко снизились показатели входящего напряжения. К тому же воздушная линия часто "напоминала" о себе короткими замыканиями.

"Время дает о себе знать. Отдельные опоры на линии электропередачи имели множественные дефекты: трещины, сколы, коррозию арматуры. А что касается провода, даже на наш непрофессиональный взгляд был виден высокий физический износ, - рассказал Абуязид Хидиров, житель улицы Аушева. - При таких характеристиках проблемы неизбежны: то обрыв, то короткое замыкание. Но и это не первостепенно. Лично меня волновало другое - в непогоду на улице "искрило" в буквальном смысле слова. А вдруг кто-то попадет под напряжение? Жить в ожидании беды устали. За помощью обратились к энергетикам. Все знали о том, что воздушная линия находится не на балансе и вне зоны ответственности филиала. К этому моменту уже прошли определенный путь в поисках решения проблемы. Но все равно, надеясь на неравнодушие специалистов, обратились за помощью. Понимали, что помочь нам больше некому. Итог - долгожданные 210-220 вольт в сети. Но самое дорогое - спокойствие за родных и соседей. Наша благодарность за помощь безгранична".

Спустя несколько дней после обращения инициативной группы оперативно-ремонтная бригада Магасских районных электрических сетей во главе с руководителем подразделения Идрисом Цечоевым приступила к работе. Специалисты заменили две аварийные опоры на новые железобетонные, более 500 метров ветхого провода на самонесущий изолированный, провели ремонт трансформатора.

"Электросетевой комплекс в республике обременен достаточным количеством проблемных вопросов, в первую очередь вследствие отсутствия единого центра ответственности за его функционирование и развитие. Поэтому так важны совместные мероприятия энергетиков и республиканских органов власти в части консолидации бесхозяйных электросетевых активов на базе предприятия", - отметил исполняющий обязанности директора филиала "Ингушэнерго" Ислам Гандалоев.

По его словам, переход на единое управление позволит значительно повысить надежность электроснабжения региона, сократить издержки, внедрить передовые технологии, снять многие "болевые точки".

"Но и сейчас мы помним и работаем над решением каждого обращения. Не важно, относятся участки к балансовой принадлежности филиала или нет. Где-то получается сразу помочь, на что-то требуются месяцы. Работа всегда продолжается, потому что для нас важно оправдать доверие людей", - говорит Ислам Гандалоев.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

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