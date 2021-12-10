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10.12.2021 20:17
Рубрика: Общество

Из раковых клеток выделили белок, способный замедлять рост опухолей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Ученые из Института цитологии РАН выявили необычное свойство белка Hsp70, выделенного из раковых клеток. Оказалось, что при определенных условиях он способен замедлять рост опухолей, сообщают в пресс-службе Института.

Фото: iStock
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Белок Hsp70 (Heat shock protein 70) известен как один из белков теплового шока. Это группа белков была впервые была выделена благодаря необычным свойствам под воздействием высоких температур, отсюда и название.

Но в данном исследовании ученых интересовало не температурное воздействие. Белок Hsp70 часто содержится в раковых клетках. Для пациентов это плохой сценарий, ведь клетки с белком Hsp70 плохо реагируют на противоопухолевую терапию и активно размножаются.

Некоторое время назад ученые обратили внимание, что коварный белок иногда покидает раковые клетки. В качестве транспорта выступают экзосомы, это крошечные пузырьки диаметром 30-100 нанометров, которые активно перемещаются как внутри клеток, так и в межклеточном пространстве. Пока ученые лишь изучают, для чего нужны экзосомы.

Петербургские ученые, выясняя, как белок Hsp70 "путешествует" в экзосомах пришли к весьма неожиданным выводам. Оказалось, когда белок находится в межклеточном пространстве, он способен вызывать иммунный ответ, снижающий рост опухолей.

Исследователи проверили свою гипотезу на лабораторных мышах.

Фото: iStock
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По словам руководителя группы молекулярных и клеточных исследований, замдиректора ИНЦ РАН по научной работе Ирины Гужовой, грызунам вводили раковые клетки, у мышей образовались опухоли. Далее ученые ввели экзосомы с белком. Оказалось, что скорость роста опухолей значительно снизилась, а лабораторные мыши прожили намного дольше, чем их собратья, не получившие экзосом.

Ученые пока в начале пути. Им предстоит выяснить, как именно белок воздействует на раковую клетку. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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