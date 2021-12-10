Из раковых клеток выделили белок, способный замедлять рост опухолей

Ученые из Института цитологии РАН выявили необычное свойство белка Hsp70, выделенного из раковых клеток. Оказалось, что при определенных условиях он способен замедлять рост опухолей, сообщают в пресс-службе Института.

Белок Hsp70 (Heat shock protein 70) известен как один из белков теплового шока. Это группа белков была впервые была выделена благодаря необычным свойствам под воздействием высоких температур, отсюда и название.

Но в данном исследовании ученых интересовало не температурное воздействие. Белок Hsp70 часто содержится в раковых клетках. Для пациентов это плохой сценарий, ведь клетки с белком Hsp70 плохо реагируют на противоопухолевую терапию и активно размножаются.

Некоторое время назад ученые обратили внимание, что коварный белок иногда покидает раковые клетки. В качестве транспорта выступают экзосомы, это крошечные пузырьки диаметром 30-100 нанометров, которые активно перемещаются как внутри клеток, так и в межклеточном пространстве. Пока ученые лишь изучают, для чего нужны экзосомы.

Петербургские ученые, выясняя, как белок Hsp70 "путешествует" в экзосомах пришли к весьма неожиданным выводам. Оказалось, когда белок находится в межклеточном пространстве, он способен вызывать иммунный ответ, снижающий рост опухолей.

Исследователи проверили свою гипотезу на лабораторных мышах.

По словам руководителя группы молекулярных и клеточных исследований, замдиректора ИНЦ РАН по научной работе Ирины Гужовой, грызунам вводили раковые клетки, у мышей образовались опухоли. Далее ученые ввели экзосомы с белком. Оказалось, что скорость роста опухолей значительно снизилась, а лабораторные мыши прожили намного дольше, чем их собратья, не получившие экзосом.

Ученые пока в начале пути. Им предстоит выяснить, как именно белок воздействует на раковую клетку. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.