Из вологодской колонии по УДО отпустили одного из лидеров тамбовской ОПГ

Новости

Пересильд и Шипенко вошли в номинацию "Просто космос" рейтинга "ВКонтакте" 19:01
Годовая инфляция в США достигла максимума за 39 лет 18:34
Опубликован первый кадр из фильма "Тайлер Рейк 2" с Крисом Хемсвортом 18:30
Молдавия готовится запретить показ российских программ 18:30
Видео: Канье Уэст со сцены попросил Ким Кардашьян вернуться 18:20
Лягушонок Crazy Frog вернулся спустя 11 лет с новой песней и клипом 18:08
Москва "встала" в 10-балльных пробках 17:44
Германия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков 17:37
Часть россиян в январе получит пенсию досрочно 17:35
Рябков назвал неэффективными санкции США против РФ 17:30
На Алтае застрелили мужчину, напавшего на полицейского 17:19
Песков прокомментировал полемику Путина с Сокуровым 16:59
Миронов направил в правительство инициативу о 13-й пенсии 16:52
Росстат зафиксировал рост цен на сотовую связь 16:51
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 73,5% 16:36
В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 72,2% 16:29
Куба планирует совместное с Россией исследование вакцин от COVID-19 16:21
Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира за 2021 год 16:16
Maserati попал в крупное ДТП на Садовом кольце Москвы 16:13
Невеста Ассанжа рассказала о планах оспорить его экстрадицию в США 16:12
Бастрыкин возбудил дело против судьи Воронежского областного суда Козиевой 16:10
Новак рассказал о предотвращении возможного коллапса на рынке нефти 16:06
МИД РФ: Россия прорабатывает ответные меры на возможные санкции США 16:04
СК прокомментировал приговор по уголовному делу о похищении и убийстве 16:04
В Роспотребнадзоре признали право Wildberries на платный возврат товара 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 18:40
Рубрика: Происшествия

Из вологодской колонии по УДО отпустили одного из лидеров тамбовской ОПГ

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Из исправительной колонии №17 города Шексна Вологодской области условно-досрочно освобожден Вячеслав Дроков, приговоренный к 21 году лишения свободы за организацию преступного сообщества.

В Петербурге подозреваемый в торговле QR-кодами борец сбежал из полиции

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Дроков отбыл три четверти от срока заключения, в исправительной колонии он характеризуется положительно.

Представители ИК-17 также указали, что за последние пять лет Дроков имеет десять поощрений, он трудоустроен и гасит задолженность по исполнительным листам.

По версии следствия, в 2005 году Вячеслав Дроков стал соорганизатором преступного сообщества, возглавляемого Владимиром Барсуковым (Кумариным), деятельность группировки заключалась в том, чтобы забирать доли в уставных капиталах юридических лиц и легализовывать это имущество. Эту группировку называли "тамбовской ОПГ".

В 2006 году Дроков был арестован. В 2009 году его приговорили к 15 годам лишения свободы, затем в деле появлялись все новые эпизоды. Последний приговор был вынесен в 2019 году Санкт-Петербургским городским судом. Дрокова приговорили к 21 году лишения свободы, но срок отчитывался с момента ареста.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова
ФАС ожидает снижения темпов роста цен на бензин до конца года
Песков: Провокации в Керченском проливе могут привести к серьезным последствиям
Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х
Стали известны подробности гибели депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова
Почему начали процветать треш-блоги
Как защитить себя от интернет-мошенников