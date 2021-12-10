Из вологодской колонии по УДО отпустили одного из лидеров тамбовской ОПГ

Из исправительной колонии №17 города Шексна Вологодской области условно-досрочно освобожден Вячеслав Дроков, приговоренный к 21 году лишения свободы за организацию преступного сообщества.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Дроков отбыл три четверти от срока заключения, в исправительной колонии он характеризуется положительно.

Представители ИК-17 также указали, что за последние пять лет Дроков имеет десять поощрений, он трудоустроен и гасит задолженность по исполнительным листам.

По версии следствия, в 2005 году Вячеслав Дроков стал соорганизатором преступного сообщества, возглавляемого Владимиром Барсуковым (Кумариным), деятельность группировки заключалась в том, чтобы забирать доли в уставных капиталах юридических лиц и легализовывать это имущество. Эту группировку называли "тамбовской ОПГ".

В 2006 году Дроков был арестован. В 2009 году его приговорили к 15 годам лишения свободы, затем в деле появлялись все новые эпизоды. Последний приговор был вынесен в 2019 году Санкт-Петербургским городским судом. Дрокова приговорили к 21 году лишения свободы, но срок отчитывался с момента ареста.