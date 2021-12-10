Найденные в Карелии вещи погибшего красноармейца передали родным в Израиль

Члены поискового отряда "Альбатрос" передали личные вещи красноармейца Семена Декмана, погибшего летом 1941 года в Карелии. Родственников искали 12 лет.

Об этом сообщили поисковики в своей группе в соцсети. Сначала в Карелии нашли останки бойца, а потом и вещи - подсумок, гильзы, медальон с запиской. Назначили экспертизы, которые и определили имя красноармейца. Это Семен Ефремович Декман. Его призвали в Приморский полк 3-й Ленинградской стрелковой дивизии народного ополчения. Данный полк формировался из добровольцев в июле 1941 года. А погиб Семен Декман через месяц.

Родственники погибшего красноармейца живут теперь в Израиле. Его внук из-за пандемии не смог прилететь в Россию. Личные вещи передали генконсулу Израиля в Санкт-Петербурге Ури Резнику, он их потом переправит в Хайфу. Церемония прошла на Серафимовском кладбище в рамках Дня героев Отечества.