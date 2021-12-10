Петербуржцев предупредили о надвигающемся ледяном дожде

На Петербург в ближайшие несколько часов обрушится ледяной дождь. Это природное явление будет сопровождаться усилением ветра вплоть до 15 метров в секунду, предупреждает комитет по благоустройству Смольного.

Причиной ледяного дождя станет резкое повышение температуры. На этой неделе Петербург накрыло аномальными холодами, столбик термометра опускался ниже минус 20 градусов, что ниже климатической нормы на 19-20 градусов. Обычно в первой декаде декабря температура воздуха в Северной столице стремится к нулю.

Потепление, наконец, наступает, но резкое, именно оно и вызовет ледяной дождь. Но температура все равно останется минусовой и на фоне сильного ветра комитет по благоустройству и городское управление МЧС прогнозируют возникновение сильной гололедицы.

В связи с этим спасатели и коммунальщики призывают граждан аккуратнее ходить по улицам, а автомобилистам - соблюдать скоростной режим. На борьбу с неблагоприятным погодным явлением в ночь на субботу в Петербурге выйдут 1100 единиц техники и свыше 400 дворников.