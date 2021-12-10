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10.12.2021 22:29
Рубрика: Общество

Петербуржцев предупредили о надвигающемся ледяном дожде

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

На Петербург в ближайшие несколько часов обрушится ледяной дождь. Это природное явление будет сопровождаться усилением ветра вплоть до 15 метров в секунду, предупреждает комитет по благоустройству Смольного.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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Причиной ледяного дождя станет резкое повышение температуры. На этой неделе Петербург накрыло аномальными холодами, столбик термометра опускался ниже минус 20 градусов, что ниже климатической нормы на 19-20 градусов. Обычно в первой декаде декабря температура воздуха в Северной столице стремится к нулю.

Потепление, наконец, наступает, но резкое, именно оно и вызовет ледяной дождь. Но температура все равно останется минусовой и на фоне сильного ветра комитет по благоустройству и городское управление МЧС прогнозируют возникновение сильной гололедицы.

В связи с этим спасатели и коммунальщики призывают граждан аккуратнее ходить по улицам, а автомобилистам - соблюдать скоростной режим. На борьбу с неблагоприятным погодным явлением в ночь на субботу в Петербурге выйдут 1100 единиц техники и свыше 400 дворников.

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