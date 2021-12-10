У пассажира поезда Калининград-Москва таможня изъяла партию янтаря

Незадекларированную коммерческую партию янтаря - более четырехсот изделий - изъяли таможенники в пассажирском поезде сообщением "Калининград-Москва" на границе с Литвой.

Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, в ходе таможенного контроля на посту Нестеров партия товара была обнаружена в вагоне, в личных вещах одного из пассажиров.

Житель Калининградской области вез в столицу сувенирные и ювелирные изделия, изготовленные из солнечного камня и с его применением. Таможенники насчитали 434 штуки браслетов, бус, четок, брелоков, статуэток, ложечек и прочих изделий.

Товар изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой правонарушение будет классифицировано. По закону, изделия из янтаря можно вывозить из региона без ограничений только при условии соблюдения критериев их отнесения к товарам для личного пользования.