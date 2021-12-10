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10.12.2021 13:13
Рубрика: Власть

В Архангельске ввели режим повышенной готовности

Текст: Татьяна Сухановская

В Архангельске ввели режим повышенной готовности - часть города, располагающаяся в дельте Северной Двины на острове Бревенник, долгое время остается без транспортной связи с материком.

Фото: Пресс-служба национального парка "Русская Арктика"
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Решение о введении режима было принято в администрации Архангельска на заседании комиссии по ЧС. Отметим, что сегодня на острове Бревенник живут более пяти тысяч человек. Как рассказали "РГ" в пресс-службе администрации города, в предыдущие годы транспортную переправу сюда организовывала частная компания. Но в этом году внезапно, в середине ноября, предприниматель уведомил власти Архангельска о серьезных технических проблемах с понтоном и невозможности его установки.

Хотя Бревенник отрезан от большой земли, на нем были заранее созданы запасы топлива и продовольствия. Отметим также, что пешеходная переправа для жителей уже действует, кроме того, на соседний остров, Повракульский, люди могут попасть на буксирах - он соединен с центром Архангельска мостами.

К обустройству транспортной ледовой трассы специалисты планируют приступить 21 декабря - раньше может не позволить погода, так как в Поморье прогнозируют оттепели.

Для установки ледовой дороги на Бревенник потребуется около двух недель. Сначала ее откроют для машин грузоподъемностью до 15 тонн, в дальнейшем (если будут устойчивые морозы) - до 20 тонн. Для этого предусмотрены необходимые силы и средства.

Длина автомобильной переправы составит 3,9 километра. Обустройство наиболее короткой ледовой дороги на остров осложняет судоходное русло, поэтому она будет проложена через Приморский район с выходом на действующую переправу Вознесенье - Цигломень.

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