В Калининграде общепиту разрешили в Новый год работать до 2 часов ночи

В новогоднюю ночь 1 января 2022 года заведениям общественного питания в Калининградской области разрешили работать до 2 часов ночи. Сейчас режим работы кафе и ресторанов в регионе ограничен из-за пандемии, они могут работать только до 23 часов.

Об этом говорится в постановлении регионального правительства. Послабление на новогодние праздники связано с тенденцией снижения ежедневного числа зараженных COVID-19.

Постановлением также разрешается работа аттракционов на открытом воздухе и разнообразных детских развлекательных центров и игровых комнат. Ранее их деятельность приостанавливалась из-за эпидситуации.

При этом сокращается с 72 часов до 48 часов срок действия результатов ПЦР-тестов, которые можно предъявлять для входа в общественные места вместо QR-кодов.