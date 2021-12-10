В Петербурге подозреваемый в торговле QR-кодами боец сбежал из полиции

В Петербурге объявлен в розыск борец ММА Бунед Тухтаев, у правоохранителей возникли вопросы к спортсмену, а он сбежал из отдела полиции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Интерес к деятельности узбекского спортсмена со стороны полиции был обусловлен тем, что Тухтаева заподозрили в причастности к продаже поддельных QR-кодов о вакцинации и документов, которые оформляют иностранные мигранты в России. При задержании Тухтаев проявил агрессию и ударил полицейского.

РИА Новости уточняет со ссылкой на свои источники в силовых структурах, что Тухтаев пытался отобрать у полицейских оружие.

Тем не менее, спортсмена доставили в отдел. Он переночевал там, а на утро сбежал.