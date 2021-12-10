Вильфанд рассказал об аномальном тепле в ряде регионов России

После небывалых морозов, больше характерных для января, чем для декабря, в Северо-Западном федеральном округе прогнозируется аномально теплая погода. Температурный фон будет на четыре градуса выше нормы. В Санкт-Петербурге, например, 12 декабря воздух прогреется до 0 градусов. "Погода станет оттепельной", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, еще в нескольких регионах страны ожидается очень теплая погода. В списке - юг Красноярского края, Якутия, Хабаровский край, Приморье, Сахалин. До середины следующей недели температура воздуха там выше нормы на 10-12 градусов.

На юге европейской части России (Краснодарский край, Крым и Ростовская область) температурная аномалия меньше - 4-6 градусов.