Житель Архангельска получил срок за покушение на убийство пяти человек

Житель областного центра признан виновным в покушении на убийство пяти лиц, среди которых - маленькие дети. Об этом сегодня сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошел ночью 7 марта 2020 года в деревянном многоквартирном доме на улице Севстрой Архангельска: 44-летний архангелогородец, будучи в нетрезвом состоянии, решил разбудить младшего брата для продолжения празднества. Его супруга попыталась урезонить дебошира. Мужчине это не понравилось: гость поджег подушку и бросил ее на пол.

В доме в это время спали двое малышей: шестилетний мальчик проснулся, обнаружил пожар и разбудил маму, а она - остальных членов семьи. Все успели выбежать из дома, но квартира вместе с имуществом была полностью уничтожена огнем. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

Поджигатель признан виновным в покушении на убийство пяти лиц, в том числе малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии. Во время допроса на стадии предварительного следствия он частично признал свою вину и пояснил следователю, что устроил поджог только потому, что разозлился на брата и его супругу, но смерти никому не желал.

Исакогорский районный суд Архангельска назначил обвиняемому наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил