Для опреснительной установки в Ялте выберут место

Проектирование опреснительной установки водоснабжения Большой Ялты еще не началось - проект находится в стадии подбора земельного участка, на котором установка разместится. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

- Что касается опреснительной установки для южного берега Крыма, там выполнены предпроектные работы, - сообщил Сергей Назаров. - Сейчас речь идет о выборе эффективного участка для ее размещения. Этот вопрос пока открыт. Как только в ближайшей перспективе будет поставлена точка в этом вопросе, начнется проектирование.

Заместитель министра отметил, что опреснительная установка для южного берега полуострова рассматривается, как резервный вариант водоснабжения этой части Крыма. Ведь помимо существующих водохранилищ естественного стока, здесь нет других источников питьевой воды. Согласно предварительным оценкам, стоимость такой установки для Ялты - три миллиарда рублей. В других частях Крыма строительство опреснителей не предусматривается.