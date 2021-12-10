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10.12.2021 15:57
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи участвовал в приеме граждан, который провел полпред президента в ЮФО

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
По поручению главы государства полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов с участием глав регионов провел прием граждан в режиме видеоконференции.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В мероприятии приняли участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в ЮФО по РА Сергей Дрокин, премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, и. о. главы МО "Город Майкоп" Юрий Томчак.

Фото: Алексей Гусев
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В ходе приема были рассмотрены обращения жителей различных субъектов ЮФО, и одно из них - из Адыгеи. Жительница станицы Ханской попросила оказать содействие в обустройстве многофункциональной детской площадки в населенном пункте.

Мурат Кумпилов проинформировал, что решение по данному вопросу уже принято, средства выделены. Детская площадка будет обустроена на территории около 400 квадратных метров в центре станицы. Если погодные условия позволят, то все работы будут завершены до конца года.

Полпред президента Владимир Устинов поручил главе республики обеспечить принятие мер для своевременного выполнения принятого решения и рассмотреть вопрос о доукомплектации площадки спортивным и игровым оборудованием.

Глава Адыгеи заверил, что к выполнению этого вопроса будут приложены все усилия. Руководству города поставлена соответствующая задача. Кроме того, на контроле Мурата Кумпилова - выполнение комплекса поручений по благоустройству станицы Ханской.

"У нас есть дорожная карта по развитию станицы, которая составлена в том числе на основании обращений граждан. Из намеченных мероприятий мы уже многое сделали для улучшения облика станицы, создания современных и комфортных условий жизни местных жителей. Построили новую школу и детский сад, благоустроили прилегающую территорию, изменили маршруты общественного транспорта с учетом пожеланий станичников. Реализация дорожной карты продолжается. При этом особое внимание уделим поддержке инициатив местных жителей", - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поручил Кабмину РА оказать муниципалитету содействие в решении инфраструктурных вопросов, строительству надземного пешеходного перехода через федеральную трассу. Также поставлена задача совместно с "Россетями" отработать вопросы ремонта в следующем году электрических сетей.

Отдельные поручения касались благоустройства, вывоза мусора и спиленных веток, определения приоритетных для ремонта участков дорог в станице.

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