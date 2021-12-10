Глава Адыгеи встретился с членами военно-патриотического клуба "Вертикаль"

В Доме Правительства РА состоялась рабочая встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с руководством и курсантами Майкопского военно-патриотического клуба "Вертикаль".

Участие в беседе приняли Герой России депутат ГСХ РА Эдуард Цеев, вице-премьер республики Анзаур Керашев, первый замминистра образования и науки Евгений Лебедев, председатель Комитета РА по ФК и спорту Мурат Дагужиев.

Открывая мероприятие, глава республики отметил символичность того, что встреча проходит в День Героев Отечества. Как подчеркнул Мурат Кумпилов, республика гордится своими героями - это люди, чьи поступки и достижения являются маяком, образцом для подражания. При этом основу будущих свершений необходимо закладывать в юности, и здесь ключевую роль играет воспитательная работа, особенно - патриотической направленности.

Деятельность "Вертикали" способствует сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне, дает юношам и девушкам возможность подготовиться к несению воинской службы, учебе в ведомственных учебных заведениях, службе в правоохранительных органах.

"В республике ежегодно увеличивается финансирование социально значимых инициатив. Так, в текущем году на грантовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в республике выделено 15 миллионов рублей. Клуб "Вертикаль" многое делает в сфере патриотического воспитания молодежи, и мы готовы оказывать вам максимальную поддержку", - сказал Мурат Кумпилов.

Руководитель ВПК "Вертикаль" Юрий Шестаков рассказал о деятельности клуба. Сегодня здесь занимаются 35 ребят в возрасте от 13 до 17 лет. Занятия бесплатные, инструкторами являются действующие офицеры спецназа "Кондор" УФСИН России по РА.

Глава республики побеседовал с воспитанниками клуба об их успехах в учебе и выборе профессии. Большинство ребят планируют связать дальнейшую жизнь со службой. В "Вертикали" юноши и девушки проходят различные направления военной допризывной подготовки: физическую, альпинистскую, правовую, огневую, топографическую, историческую, медицинскую и строевую, а также пеший туризм, рукопашный бой, спортивное ориентирование и плавание.

Воспитанники "Вертикали" - многократные победители республиканской военно-спортивной игры "Зарница" и состязаний военно-патриотических клубов, активные участники патриотических и просветительских акций, спортивных состязаний. Многие курсанты впоследствии продолжают обучение в вузах минобороны, МВД, ФСИН и т. д.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы материально-технического обеспечения деятельности клуба. Мурат Кумпилов поручил отраслевым ведомствам оказать активистам необходимую помощь, обеспечив участие в грантовых программах, а также возможность бесплатно посещать республиканские физкультурно-спортивные объекты: тир, бассейн, стадион и т. д. Кроме того, прорабатывается вопрос с выделением помещения для занятий клуба.