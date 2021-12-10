Матвиенко предложила системно обновлять трамвайные сети в регионах

Сенаторы продолжат готовить предложения по модернизации сетей электротранспорта в регионах, но этот вопрос надо решать системно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Во время ежегодного совещания в Совфеде со статс-секретарями спикер палаты привела в пример масштабный проект по модернизации трамвайной сети в Таганроге.

"Все такого рода вопросы нужно решать системно, а не поставлять несколько новых трамваев, которые будут ездить по раздолбанным рельсам. Это не изменит картинку, не улучшит качества жизни, когда эти новые трамваи будут ездить по изношенным путям", - обратилась Матвиенко к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Сенатор отметила, что аналогичные проблемы сейчас есть в Волгоградской и Ярославской областях, других регионах.

Напомним, Валентина Матвиенко лично курирует обновление трамвая в Таганроге. В сентябре там запустили движение по первой реконструированной линии, в следующем году планируют обновить всю сеть, а трамваи будут полностью низкопольными.